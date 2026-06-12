Datos Clave Vocería oficial: El nuevo director deportivo del Sevilla confirmó públicamente que ya existen conversaciones formales con el representante del chileno. El factor económico: Desde Andalucía reconocen que están buscando la fórmula financiera y ajustándose a La Liga para cumplir con las exigencias salariales del atacante nacional. Desconexión total: Mientras en el Viejo Continente definen su millonario contrato, el jugador pasa sus días de descanso en Chile acompañado de su círculo familiar más íntimo.

Los referentes de la Generación Dorada siguen acaparando las miradas en este mercado de pases, y el nombre de Alexis Sánchez no es la excepción. Tras finalizar su vínculo contractual, las especulaciones sobre el próximo destino del goleador histórico de la Selección Chilena estaban a la orden del día. Sin embargo, en medio de la profunda reestructuración de su plantilla, la dirigencia del Sevilla FC decidió terminar con el misterio, romper el silencio y entregar la primera actualización oficial sobre las negociaciones que buscan mantener al tocopillano en la élite europea.

Los millones sobre la mesa: El plan del Sevilla para retener a Alexis Sánchez

Durante la jornada de este viernes, la institución andaluza presentó en sociedad a su nuevo director deportivo, José Ignacio Navarro. En su primera conferencia de prensa en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el dirigente no esquivó las consultas sobre la conformación del plantel y abordó directamente la situación del “Niño Maravilla”.

Navarro confirmó que la permanencia del atacante en el cuadro blanquirrojo es una prioridad absoluta para el nuevo proyecto. “Estamos en conversaciones con su agente, la intención es llegar a un acuerdo”, reveló tajantemente el mandamás deportivo ante los medios españoles.

El gran tope de la operación, como es habitual en la recta final de su carrera, pasa por ajustar los números. “Queremos darle lo máximo que el Sevilla le puede dar en estos momentos, y lo que Alexis y su entorno entienden que debe recibir”, detalló Navarro, dejando en claro que las próximas horas serán vitales para acercar posturas económicas y sellar su esperada renovación.

La “realidad económica” de La Liga y el peso del entrenador

Para que la firma de Sánchez se concrete, el Sevilla no solo debe convencer al jugador, sino también a los estrictos reglamentos del torneo español. El propio director deportivo sinceró la situación institucional: “La hoja de ruta tenemos que adaptarla a la realidad económica y deportiva. Tenemos que cumplir la normativa de LALIGA… Intentamos optimizar los recursos para construir una plantilla que nos ayude a conseguir el objetivo”, explicó.

En esta optimización de recursos, la voz de quien dirige el camarín es fundamental. El chileno cuenta con un respaldo vital: el técnico Luis García Plaza. “El míster está totalmente implicado en la planificación deportiva diariamente. Está marcando al club los perfiles que quiere”, aseguró Navarro, confirmando que el estratega considera a Alexis como una pieza clave para armar “un equipo con identidad, competitivo y con hambre”.

Las tranquilas vacaciones de Alexis en Chile a la espera de la firma

El ajetreo de las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán, las calculadoras y los límites salariales contrastan radicalmente con el presente del futbolista. Totalmente alejado del estrés de las negociaciones, el delantero de 37 años optó por la desconexión total.

A la espera de que su representante resuelva las cifras exactas de su nuevo contrato en Europa, Sánchez se encuentra en Chile disfrutando de su período de vacaciones. El tocopillano pasa sus días de descanso refugiado en su círculo más íntimo, acompañado de su esposa, la modelo rusa Alexandra Litvinova, y su pequeña hija, recargando energías antes de estampar la firma que prolongará su brillante estadía en el balompié del Viejo Continente.

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