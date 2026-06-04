Datos Clave Rendimiento clave: A sus 37 años, el chileno disputó 30 partidos (sumando Liga y Copa), anotó cuatro goles y entregó dos asistencias vitales, todo en apenas 1.400 minutos. Decisión económica: La continuidad estaría sujeta a que el delantero acepte mantener el salario reducido con el que llegó a la institución desde el Udinese. Rol secundario: Se le exigiría aceptar un rol como “revulsivo estrella” para destrabar partidos en los minutos finales, asumiendo que no será titular indiscutido.

El mercado de pases del viejo continente puede traer sorpresas de último minuto para los futbolistas chilenos. El futuro de Alexis Sánchez, al menos respecto a lo que hace meses venía asegurando la prensa española, parece haber dado un giro radical. Cuando los medios ya daban por cerrada su salida del Sevilla tras finalizar su contrato este mes, nuevas informaciones instalaron un escenario completamente distinto, abriendo la puerta a que el tocopillano extienda su exitosa aventura europea.

¿Se queda Alexis Sánchez en el Sevilla? El inesperado plan de la directiva

El drástico cambio en la planificación deportiva del cuadro blanquirrojo fue destapado por la prensa local durante esta jornada. “Bomba en el Sevilla FC: Giro inesperado en el futuro de Alexis Sánchez”, fueron algunos de los titulares que sorprendieron en Andalucía.

De acuerdo a la información publicada por el sitio El Desmarque, “la entidad se plantea la continuidad del chileno en condiciones similares a las de esta temporada”. El mismo medio detalla que en los futuros planes del director deportivo José Ignacio Navarro y el técnico Luis García Plaza “hay un nombre que parecía descartado y que puede tener un futuro más largo en la entidad nervionense: el de Alexis Sánchez”.

Esta postura fue respaldada por el Diario ABC, quienes valoraron el peso del delantero en evitar el descenso del equipo. “Se abre la puerta de una posible continuidad del chileno, dentro del perfil económico y cuyos goles, asistencias y momentos clave de calidad colaboraron directamente a la salvación”, señalaron. Un impacto que se tradujo en hitos concretos durante la temporada, como su importantísimo gol a la Real Sociedad, la asistencia a Akor Adams para ganar al Espanyol y la recuperación que propició el 2-3 definitivo en Villarreal.

¿Cuáles son las condiciones del Sevilla para la renovación de Alexis Sánchez?

Pese al interés por mantener su jerarquía en el plantel, la eventual renovación no será a cualquier costo. Los medios hispanos revelaron que la oferta del club viene acompañada de un rayado de cancha muy claro.

“Los condicionantes están claros. Alexis se quedará si mantiene el bajo salario con el que llegó y acepta que su rol es el de salir en los minutos finales para, con su calidad, resolver partidos atascados”, detalló el citado portal.

A estas exigencias económicas y deportivas, según pudo averiguar Al Aire Libre, se sumaría una arista fundamental que Sánchez ya ha comenzado a desarrollar en silencio: ser un guía formativo. Desde su arribo a la institución, el chileno ha buscado acercarse a los más jóvenes de la cantera, dejando de lado los teléfonos móviles en el vestuario para impregnar a los muchachos con su vasta experiencia.

Se le ha visto compartiendo de cerca con promesas como el lateral “Oso” y manteniendo intensas charlas tácticas con figuras emergentes como Isaac Romero, de las cuales estaba atento hasta el mismísimo César Azpilicueta. Un rol de mentor integral que la directiva andaluza valora profundamente para su proyecto 2026/27.