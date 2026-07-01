Datos Clave Quiebre económico: La razón principal de la no renovación radica en que la dirección deportiva andaluza le presentó una oferta económica a la baja que no cumplió con las expectativas del chileno. Salvador de la categoría: Alexis Sánchez fue una pieza crucial para el técnico Luis García Plaza en la temporada 2026-27, aportando goles clave que le significaron 14 puntos vitales al Sevilla para evitar el descenso. Agente libre: A sus 37 años, el “Niño Maravilla” vuelve a ostentar la condición de jugador libre, quedando facultado para negociar con el pase en su poder con cualquier club del planeta.

El futuro de Alexis Sánchez dio un giro radical en el fútbol europeo de cara a la temporada venidera. Pese a que durante las últimas semanas existía total optimismo mutuo para prolongar su contrato por un año más, las negociaciones entre el Sevilla FC y el entorno del delantero chileno se estancaron definitivamente. El tocopillano no aceptó las nuevas condiciones salariales propuestas por el club andaluz y, tras rechazar el ofrecimiento, se marchará de la institución en calidad de agente libre, obligando al estratega Luis García Plaza a reestructurar su ofensiva ante la pérdida de su máximo líder del camarín.

La verdad del quiebre: ¿Por qué Alexis Sánchez no renovó contrato con el Sevilla?

La trastienda de la salida del chileno mezcla promesas incumplidas y una delicada realidad financiera en el elenco de Nervión. Según destapó el diario Marca y ratificó el medio partidario Orgullo de Nervión, el nuevo director deportivo de la institución, José Ignacio Navarro, había asegurado públicamente en su presentación que harían el esfuerzo máximo por retenerlo. No obstante, la realidad de las arcas fiscales del club dijo otra cosa.

Debido a la escasez de dinero y a que la prioridad presupuestaria se la llevó la renovación del préstamo del arquero Odysseas Vlachodimos, la directiva le arrimó a Alexis una propuesta muy por debajo de sus pretensiones. Así lo detalló la prensa sevillana:

“Según ha podido conocer ABC de Sevilla, la dirección deportiva sevillista le propuso un nuevo contrato a la baja, que no cumplía con las expectativas económicas del jugador, que espera recibir otra oferta más golosa este verano”.

A esto se sumó un factor netamente deportivo que terminó por colmar la paciencia del atacante nacional. El plan del cuerpo técnico para la campaña entrante no contemplaba al chileno como una pieza inamovible en el once inicial, sino más bien en un rol secundario. “La idea del entrenador para el chileno era usarlo de revulsivo”, revelaron desde España, argumentando que preferían aprovechar su jerarquía para los segundos tiempos y como un “profesor” para guiar a los futbolistas más jóvenes de la plantilla.

El impacto de su salida: ¿Qué estadísticas dejó Alexis Sánchez en Sevilla?

La partida del tocopillano significa un golpe durísimo para la planificación andaluza. A sus 37 años, el atacante nacional demostró una vigencia absoluta en la exigente liga española, transformándose en el auténtico salvavidas de un equipo que coqueteó peligrosamente con el descenso durante toda la temporada 2026-27. Su altísima efectividad en los momentos de mayor presión maquilló un año caótico para el Sevilla, traduciendo sus destellos de calidad en puntos que, literalmente, valieron la permanencia.

Los números respaldan su cartel de figura. Pese a no ser titular indiscutido en la totalidad de los compromisos, el “Niño Maravilla” se las arregló para matricularse con cuatro dianas fundamentales y repartir dos pases gol. Ese registro ofensivo no fue un simple adorno estadístico: le inyectó de forma directa 14 unidades clave al equipo en su dramática lucha por no perder la categoría.

Ese tremendo peso específico en la cancha contrastó brutalmente con el plan que la directiva andaluza tenía para él de cara al 2027. La intención del cuerpo técnico era relegarlo a un rol de revulsivo ocasional, usándolo más como un mentor para los juveniles que como la pieza desequilibrante que demostró ser cuando las papas quemaban.

Ahora, con la carta de libertad absoluta bajo el brazo y disponible a costo cero en el mercado, Alexis Sánchez se despedirá formalmente del sevillismo a través de sus plataformas digitales en las próximas horas. Mientras tanto, su círculo íntimo ya comienza a evaluar nuevos horizontes que sean mucho más tentadores, tanto en el aspecto económico como en el protagonismo deportivo, para seguir estirando su legendaria carrera.

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