Datos Clave Sin apuro en el mercado: Tras terminar su vínculo con el Sevilla, el chileno descartó volver a la U y busca opciones para seguir en Europa. Viaje familiar: El delantero se encuentra descansando en la capital inglesa junto a su pareja, Alexandra Litvinova, y su hija. Huella imborrable: En su recordado paso por el Arsenal, Sánchez disputó 166 partidos, anotó 80 goles y entregó 45 asistencias.

Parece ser la historia de cada mercado de pases, pero este año el escenario tiene un matiz completamente distinto para Alexis Sánchez. Lejos de la ansiedad por firmar un nuevo contrato de manera inmediata tras su reciente salida del Sevilla, el tocopillano prioriza hoy su tiempo en familia y se toma con absoluta calma la elección del que será su próximo club en el fútbol europeo.

Junto a su pareja, Alexandra Litvinova, y la hija de ambos, el delantero armó las maletas rumbo a una ciudad que marcó un antes y un después en su carrera: Londres. Desde allí, el propio atacante se encargó de revolucionar a sus seguidores con una publicación que rápidamente despertó la nostalgia tanto de los hinchas chilenos como de los británicos.

¿Qué publicó Alexis Sánchez sobre el Arsenal?

A través de su cuenta oficial de Instagram, el “Niño Maravilla” compartió un video donde se le ve recorriendo de manera muy relajada las calles de la capital inglesa junto a su círculo más íntimo. Sin embargo, lo que realmente encendió las redes fue la descripción y el contenido del registro.

“Momento de Londres y mi vida”, escribió el goleador histórico de la Roja. Fiel a su estilo, Sánchez no dejó pasar la oportunidad de hacerle un guiño directo a los “Gunners”, incluyendo en el clip varios extractos de sus mejores jugadas y celebraciones con la camiseta del equipo que lo llevó a su mejor versión.

Este recuerdo no es casualidad. Durante su gloriosa estadía en el Arsenal, entre julio de 2014 y enero de 2018, el chileno alcanzó números de súper estrella mundial: disputó 166 partidos, anotó 80 goles y repartió 45 asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la Premier League en la última década.

¿Dónde jugará Alexis Sánchez esta temporada?

El emotivo posteo instaló de inmediato entre los fanáticos la ilusión de un last dance en el Emirates Stadium, aunque por ahora no existen negociaciones oficiales confirmadas con el elenco de Londres. Lo único claro, hasta la fecha, es la postura inamovible del jugador respecto a su futuro inmediato: quiere seguir compitiendo en la élite de Europa.

Esa misma convicción lo llevó a descartar tajantemente los recientes rumores que lo vinculaban a Universidad de Chile. El regreso al fútbol nacional deberá seguir esperando, ya que Alexis tiene decidido agotar todas las instancias para encontrar un proyecto deportivo seductor al otro lado del charco.

Mientras su agencia de representación atiende los llamados y filtra las ofertas, el atacante recarga energías en el lugar donde deportivamente fue más feliz. Todo esto, dejando en claro que esta nueva etapa de su vida la camina con la paz que le entrega su familia y la tranquilidad de quien ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol.

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