Atenta U de Chile: Alexis Sánchez complica su permanencia en Sevilla producto de un asunto extrafutbolístico que no estaba en los planes de nadie a fines de la última temporada, pero que asoma ahora para darle un dolor de cabeza al tocopillano y para que evalúe otras opciones para continuar su exitosa carrera.

Sánchez tenía muy avanzada su renovación en los andaluces después de un gran cierre de temporada que ayudó a su equipo (y de Gabriel Suazo) a mantenerse en Primera División, algo que parecía muy complicado semanas antes del final de La Liga española, pero un asunto tributario es el que llega a generarle un problema al formado en Cobreloa.

¿Por qué está en duda la permanencia de Alexis en Sevilla?

La permanencia de Alexis Sánchez en Sevilla se complicó porque al cumplir un año de residencia en España (de regreso) sus impuestos suben de un 24 al 47 por ciento, por lo que si continúa con el mismo salario habrá una merma económica importante en sus arcas, según dio a conocer el Diario AS.

Sumado a esto, el sueldo de Alexis está lejos de ser el de sus mejores tiempos: Maravilla gana medio millón de euros por temporada (más de 500 millones de pesos chilenos), monto alto, pero no el que estuvo acostumbrado a ganar por más de 10 años en europa y si le sacan el 47 por ciento, recibirá efectivamente poco más de 250 millones.

En Sevilla es una complicación pensar en subirle el sueldo, ya que estamos hablando de un elenco que se acaba de salvar del descenso y que tampoco está en su mejor momento económico, por lo que ahí aparece la incertidumbre.

Además, Alexis no es el único jugador del club en esta encrucijada, ya que también es un asunto que complica al portero Odysseas Vlachodimos, titular del cuadro sevillano en la mayoría de los partidos del último curso.

Gabriel Suazo también es uno de los jugadores que se verá afectado por este tema, aunque no ha habido informaciones de que le incomode el tema, tomando en cuenta también que se trata de un sueldo menor a los futbolistas mencionados.

¿U de Chile puede ilusionarse con el regreso de Alexis Sánchez?

Sigue siendo difícil que U de Chile pueda ilusionarse con el regreso de Alexis Sánchez, debido a que su principal deseo es permanecer en Europa por al menos una temporda más, algo que ha sido la tónica en cada uno de los mercados de fichajes que ha enfrentado.

De todas maneras, es un jugador identificado con los colores de la U, por lo que siempre habrá una luz de esperanza de juegue en ese club, por parte de sus hinchas.