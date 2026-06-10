Datos Clave Reunión pendiente: El tocopillano se marchó de vacaciones sin despedirse definitivamente de la institución, dejando agendada una charla con la dirección deportiva. El interés de la U: Los medios sevillanos reconocen públicamente que el “Romántico Viajero” es una de las grandes opciones que tiene el atacante sobre la mesa. La gran condición: Para seguir en Europa, el goleador histórico de La Roja deberá aceptar un salario ajustado y un rol como jugador de recambio.

El mercado de fichajes europeo comenzó a moverse y el nombre de Alexis Sánchez vuelve a ser protagonista de una teleserie. Pese a que finalizó su contrato con el Sevilla luego de ser clave en la salvación del equipo durante la última temporada, el futuro del tocopillano sigue en el aire. Mientras en Chile los hinchas de la U de Chile se ilusionan con ver al “Niño Maravilla” vestido de azul, desde España revelaron que el atacante tiene una última cita pactada con la dirigencia andaluza, la cual será decisiva para resolver el gran misterio de su carrera a los 37 años.

¿Qué falta para que Alexis Sánchez firme en Universidad de Chile?

La gerencia técnica de Azul Azul ha manifestado abiertamente su sueño de repatriar al bicampeón de América para potenciar el plantel de Fernando Gago. Con los sondeos desde el fútbol brasileño totalmente descartados —luego de que Fabinho, gerente de Internacional de Porto Alegre, le confirmara directamente a nuestro medio semanas atrás que no tienen nada con el chileno—, la vía sudamericana apunta a un solo lugar, pero la operación depende netamente de la voluntad del jugador, quien aún no le cierra la puerta a Europa.

Así lo confirmó este miércoles el diario ABC de Sevilla, revelando los detalles de su salida tras el fin de La Liga: “El chileno se marchó de vacaciones sin despedirse de la entidad de Nervión, a la espera de una conversación con los técnicos para decidir su futuro”.

El mismo medio español tiene claro que en Sudamérica están al acecho de esa resolución. “Con otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile, el ‘Niño Maravilla’ tiene que valorar todo lo que le ha ofrecido el club y la ciudad, donde se ha sentido reconocido”, detallaron en su publicación.

¿Qué condiciones le exige el Sevilla a Alexis Sánchez para renovar?

Si bien en el interior del club español valoran positivamente los 4 goles y 2 asistencias que aportó el chileno en apenas 1.400 minutos, además de su silencioso rol como mentor de jóvenes figuras de la cantera como Isaac Romero, su continuidad no será a cualquier costo.

La inminente reunión entre Alexis y el nuevo director deportivo del Sevilla, José Ignacio Navarro, tiene un rayado de cancha muy estricto. “Un contrato ajustado a la realidad económica de la entidad, como ya aceptase la pasada campaña para firmar sobre la bocina, será la primera condición para poder mantenerse en la plantilla”, aseguró el diario ABC.

A las trabas económicas se suma un factor deportivo que el técnico Luis García Plaza espera que el chileno asimile a cabalidad: la ratificación de su estatus como pieza de recambio. En la “cumbre” pendiente, el cuerpo técnico le exigirá al tocopillano asumir definitivamente que su rol seguirá siendo el de un “revulsivo” de lujo, viniendo desde la banca para destrabar partidos en los minutos finales, tal como ocurrió durante la última temporada.