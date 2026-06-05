Datos Clave Alexis en Cuartos: Sánchez, Vitinha y Álvarez buscan un lugar en semifinales. Dribble Tornado Responde: Olise, Guimarães y Diomande apuestan por desequilibrio e inventiva. Hinchas Eligen Ganador: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 llega a su fase de cuartos de final con dos de los equipos que más enamoraron al público en la fase de grupos. Inspirado en las históricas cages de Nike, el torneo continúa reuniendo a figuras mundiales en enfrentamientos intensos y definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Mate Amigos y Dribble Tornado, dos equipos que ya demostraron su calidad y que ahora se enfrentan por un lugar en las semifinales.

Alexis Sánchez y Olise a la Jaula

Mate Amigos llega a los cuartos de final con la confianza que da el respaldo del público. Alexis Sánchez juega cada balón con intensidad y carácter competitivo, Vitinha aporta control elegante y creatividad en la distribución, mientras Julián Álvarez se mueve constantemente para romper líneas y generar peligro. Un equipo construido para jugar al límite y que ya sabe lo que es ganar.

Enfrente estará Dribble Tornado, un equipo que convenció por su desequilibrio y su capacidad de inventar en cada jugada. Bruno Guimarães controla el ritmo con personalidad, Yan Diomande encara rivales con agresividad y velocidad, mientras Michael Olise convierte cada posesión en una oportunidad para sorprender. Juntos forman uno de los tríos más impredecibles que quedan en el torneo.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas siguen teniendo la decisión final.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán debatir cada jugada y apoyar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y química colectiva marcarán la diferencia en cada duelo.

¿Quién avanzará a las semifinales?