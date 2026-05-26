Datos Clave Vuelve La Jaula: Al Aire Libre y NSN traen devuelta este torneo. Formato Sin Piedad: 16 tríos, eliminación directa: una derrota y quedas fuera. Fans Eligen Ganador: Los lectores votan en cada ronda quién avanza en el torneo.

En el invierno de 2002, Nike lanzó una de las campañas de fútbol más memorables de todos los tiempos. “The Cage” (La Jaula) sumergió a los espectadores en un escenario con paredes de acero donde los mejores jugadores del mundo se enfrentaban en partidos de 3v3 puros y directos, con Eric Cantona como árbitro.

El primer gol ganaba. Sin segundas oportunidades. Ronaldo, Ronaldinho, Thierry Henry, Francesco Totti, Roberto Carlos, Ruud van Nistelrooy, Patrick Vieira, Rio Ferdinand, Luis Enrique e Hidetoshi Nakata fueron solo algunas de las leyendas que aceptaron el reto. El equipo perdedor era eliminado en el acto. Era el fútbol en su estado más primitivo, y se convirtió en un hito cultural instantáneo.

Ahora, más de dos décadas después, «La Jaula» está de regreso.

¡«The Cage» vuelve para la Copa del Mundo!

Sportsmole va a revivir este concepto con un toque moderno, uniendo a los aficionados del fútbol de varios continentes a través de una serie editorial coordinada junto a nueve socios de renombre: Topmercato.fr, Afrik-Foot (Francia, Nigeria y Sudáfrica), Soccernet.ng, Trivela.com.br, Umdoisesportes.com.br y Sportsmole.co.uk.

El formato se mantiene fiel al ADN original: 16 tríos de tres jugadores cada uno entran en un cuadro de eliminación directa. La acción comenzará desde los octavos de final, avanzando por cuartos, semifinales y la gran final. Una derrota y estás fuera.

La lista de participantes parece un auténtico «quién es quién» del fútbol moderno:

Mbappé lidera Atlas Tango junto a Hakimi y Enzo Fernández.

lidera Atlas Tango junto a Hakimi y Enzo Fernández. Vinicius, De Bruyne y Nuno Mendes forman el temible Favela Royale.

forman el temible Favela Royale. Messi capitanea Rosario Rumble acompañado de Xavi Simons y Osimhen.

capitanea Rosario Rumble acompañado de Xavi Simons y Osimhen. Haaland potencia a Viking Voltage al lado de Raphinha y Kalidou Koulibaly.

potencia a Viking Voltage al lado de Raphinha y Kalidou Koulibaly. Alexis Sánchez le da experiencia a Mate Amigos, junto a Vitinha y Julián Álvarez

Cada rincón del planeta fútbol está representado, desde el Seoul Storm de Heung-Min Son hasta el Soweto Samba de Lyle Foster, pasando por el Ottoman Spurs de Kenan Yildiz y los acertadamente llamados Final Bosses de Cristiano Ronaldo.

Messi lidera a Rosario Rumble

El público elige a los ganadores de cada partido

Cada trío posee una identidad única y un nombre cuidadosamente elegido que refleja las raíces culturales y los estilos de juego de sus integrantes. Por ejemplo, Generation ¡Olé! junta al joven Yamal con Cole Palmer y Désiré Doué; Red Redemption reúne a Mané y Salah, los viejos amigos del Liverpool; mientras que Balkan Ballers une a Modrić con Endrick y Patrik Schick en una de las combinaciones más impredecibles del torneo.

El destino de cada partido estará completamente en manos de los aficionados. En cada ronda del torneo, los lectores de Al Aire Libre y de las plataformas asociadas podrán votar por el trío que crean que ganaría el enfrentamiento.

Sin algoritmos ni elecciones editoriales: la comunidad decide quién avanza y quién queda fuera. Es un cuadro puro y democrático donde la pasión, la lealtad y los debates encendidos resolverán la contienda.La puerta de La Jaula está abierta. ¿Quién logrará salir?