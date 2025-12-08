El calvario de Alexis Sánchez en España continúa. El delantero chileno volvió a ser protagonista por razones equivocadas tras el empate agónico 1-1 entre Sevilla y Valencia en Mestalla, donde ingresó a los 85 minutos con la misión de aguantar la victoria y terminó propiciando el gol del empate en el descuento.​

La escena fue dolorosa para el tocopillano. Alexis intentó controlar el balón con el muslo dentro del área, pero Filip Ugrinic se lo robó con facilidad y habilitó a Hugo Duro, quien al minuto 93 selló el 1-1 definitivo. El error le costó tres puntos vitales a Sevilla, que se mantiene hundido en el puesto 12 con apenas 17 unidades.​

🔥 La prensa española pone a Alexis en la hoguera

La prensa andaluza fue lapidaria con el Niño Maravilla. El Diario de Sevilla responsabilizó directamente al chileno por la igualdad: “Otro que terminó de torcer la tarde con sus errores con la pelota”. El análisis fue demoledor: “No fue capaz de despejar un balón que parecía suyo en la jugada que recuperó Ugrinic y que acabó en el remate del empate. Lo trata de controlar con el muslo y permite que se lo roben con facilidad en lugar de mandarlo a las nubes”.​

El Desmarque también fue duro y le puso nota 4: “Otra vez desacertado. Sus ganas son incontables, como bien señala Matías Almeyda, pero estuvo impreciso con el balón y en la jugada del gol, posiblemente por miedo al penalti, demasiado permisivo”.​

El partido ante Valencia fue el segundo papelón consecutivo del tocopillano. Días antes, en el triunfo 2-1 sobre Extremadura de cuarta división por Copa del Rey, la prensa española lo destrozó con calificaciones de 3 y 4 sobre 10.​

🛡️ Matías Almeyda no le quita el piso a Alexis Sánchez

Matías Almeyda salió con todo a defender a su pupilo días atrás. “Dentro del fútbol hay mucha envidia y mucho resentimiento. Se espera el fracaso constantemente“, disparó el DT argentino tras las críticas por el duelo de Copa del Rey.​Almeyda reveló que Alexis “es uno de los jugadores que menos cobra y eligió venir al Sevilla teniendo la posibilidad de elegir otros clubes”. Sin embargo, los errores del chileno en Mestalla complicarán aún más su defensa pública.