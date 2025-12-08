El calvario de Alexis Sánchez en España continúa. El delantero chileno volvió a ser protagonista por razones equivocadas tras el empate agónico 1-1 entre Sevilla y Valencia en Mestalla, donde ingresó a los 85 minutos con la misión de aguantar la victoria y terminó propiciando el gol del empate en el descuento.
La escena fue dolorosa para el tocopillano. Alexis intentó controlar el balón con el muslo dentro del área, pero Filip Ugrinic se lo robó con facilidad y habilitó a Hugo Duro, quien al minuto 93 selló el 1-1 definitivo. El error le costó tres puntos vitales a Sevilla, que se mantiene hundido en el puesto 12 con apenas 17 unidades.
🔥 La prensa española pone a Alexis en la hoguera
La prensa andaluza fue lapidaria con el Niño Maravilla. El Diario de Sevilla responsabilizó directamente al chileno por la igualdad: “Otro que terminó de torcer la tarde con sus errores con la pelota”. El análisis fue demoledor: “No fue capaz de despejar un balón que parecía suyo en la jugada que recuperó Ugrinic y que acabó en el remate del empate. Lo trata de controlar con el muslo y permite que se lo roben con facilidad en lugar de mandarlo a las nubes”.
El Desmarque también fue duro y le puso nota 4: “Otra vez desacertado. Sus ganas son incontables, como bien señala Matías Almeyda, pero estuvo impreciso con el balón y en la jugada del gol, posiblemente por miedo al penalti, demasiado permisivo”.
El partido ante Valencia fue el segundo papelón consecutivo del tocopillano. Días antes, en el triunfo 2-1 sobre Extremadura de cuarta división por Copa del Rey, la prensa española lo destrozó con calificaciones de 3 y 4 sobre 10.
🛡️ Matías Almeyda no le quita el piso a Alexis Sánchez
Matías Almeyda salió con todo a defender a su pupilo días atrás. “Dentro del fútbol hay mucha envidia y mucho resentimiento. Se espera el fracaso constantemente“, disparó el DT argentino tras las críticas por el duelo de Copa del Rey.Almeyda reveló que Alexis “es uno de los jugadores que menos cobra y eligió venir al Sevilla teniendo la posibilidad de elegir otros clubes”. Sin embargo, los errores del chileno en Mestalla complicarán aún más su defensa pública.