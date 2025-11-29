Alexis Sánchez vive las horas previas a un nuevo clásico que jugará en su larga y exitosa carrera, el derbi de Sevilla vs Real Betis por la Fecha 14 de La Liga española, y en la antesala de dicho partido el chileno hizo una reflexión que incluyó un potente desaire tanto a Colo Colo como U de Chile en el marco de la cantidad de encuentros de esta magnitud que ha tenido durante su trayectoria.

Tanto en Chile como en la élite del fútbol mundial Alexis sabe de jugar clásicos de alta convocatoria, tal como será el derbi sevillano de este domingo 30 de noviembre, pero a la hora de hacer un repaso de su experiencia el otrora seleccionado chileno olvidó por completo la importancia de albos y azules en nuestro país.

🫣 Alexis se pega una patinada al recordar el Superclásico del fútbol chileno

Sevilla y el Betis de Pellegrini se enfrentarán por el mediodía de nuestro país esta jornada dominical, por lo que Alexis se animó a resaltar la importancia para un jugador que tiene el poder disputar clásicos.

En diálogo con ABC de Sevilla, AS7 mencionó que: “Un derbi siempre anima y me han contado un poco el ambiente que se vive, aunque todavía no lo noto, porque a lo mejor es el primer derbi que tengo acá”.

Sin embargo, al momento de señalar los cruces más tensos que jugó en distintos países, el tocopillano se olvidó por completo del Superclásico entre Colo Colo y la U. “Como no lo he vivido, es primera vez. Tuve el de River contra Boca, el París-Marsella, el Inter-Milan. Jugué todos los clásicos y derbis del mundo. Y éste es especial me dicen, así que espero vivirlo. En Argentina el Boca-River y Milan-Inter creo que son los más parecidos al derbi de Sevilla, pero me gustaría vivirlo para tener esa experiencia”, sentenció en un verdadero desaire a el encuentro de mayor trascendencia en el fútbol chileno.

📆 ¿Cuándo y a qué hora se juega el derbi Sevilla vs Betis?

El duelo entre el Sevilla de alexis Sánchez y Gabriel Suazo (ausente por lesión) ante el Betis de Manuel Pellegrini se llevará a cabo en el Ramón Sánchez Pizjuán este domingo 30 de noviembre, desde las 12:15 horas de Chile.