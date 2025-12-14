Alexis Sánchez tuvo un feliz regreso a la titularidad junto a Sevilla este domingo en la goleada que su equipo le propinó por 4-0 a Real Oviedo en La Liga española, y aunque el tocopillano no pudo anotarse con alguno de los goles del encuentro sí cumplió un buen papel en favor de su equipo.

Sevilla volvió a ganar después de tres fechas en el certamen liguero y Alexis pudo ser partícipe de esta grata jornada para los Blanquirrojos, algo que fue destacado por el entrenador de AS7, Matías Almeyda, quien profundizó en el importante rol que cumple para el equipo.

♥️ Última cita en casa de 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ con➕3️⃣ 🔥 #WeareSevilla pic.twitter.com/Gnd3TbOYrY — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 14, 2025

🙌 Almeyda destaca la figura de referente que tiene Alexis en Sevilla

Alexis alcanzó a estar 77′ minutos en cancha en la goleada sobre Real Oviedo de esta jornada siendo reemplazado por Chidera Ejuke en el ataque, tiempo suficiente para que tras el partido Almeyda destacara su vuelta a las canchas y la figura que tiene el chileno para un plantel que ha tenido que abastecerse con varios de sus formados en casa.

“A su edad (de Alexis), está en una etapa de su vida donde ve el fútbol desde otro lugar. Debo buscar desde todos los lugares darle tranquilidad al grupo. Eso tratamos de hacer, el diálogo”, apuntó el “Pelado” sobre la figura de referente que posee en Sevilla el bicampeón de América con La Roja.

Así mismo, Almeyda expresó que: “Veo muchas cosas buenas en este triunfo: jugamos con muchos jóvenes de la cantera, la predisposición de todos los grandes, la entrega, la interpretación. No encerrarnos en un sistema. Todos tenemos que estar predispuestos para el cambio y con la mente abierta para aceptar algunas cosas”.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla de Alexis Sánchez?

El próximo partido del Sevilla de Alexis Sánchez y el hoy lesionado Gabriel Suazo será válido por la Copa del Rey este miércoles 17 de diciembre ante el Deportivo Alavés, programado para jugarse desde las 17:00 horas de Chile.