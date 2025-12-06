Matías Almeyda, DT del Sevilla, se aburrió de las críticas y explotó en conferencia de prensa. El ex River Plate apareció este sábado visiblemente molesto en la previa al duelo contra Valencia y salió con todo a defender ferozmente a Alexis Sánchez, quien fue duramente cuestionado en España tras su opaco rendimiento ante Extremadura por la Copa del Rey.​

Almeyda se cabreó del mal trato de la prensa española hacia el Niño Maravilla, especialmente desde que el chileno volvió a jugar tras una lesión muscular.

🔥 La férrea defensa de Almeyda a Alexis Sánchez

Matías Almeyda cargó con todo en su rueda de prensa: “dentro del fútbol hay mucha envidia y mucho resentimiento. Se espera el fracaso constantemente. El fracaso vende más que el triunfo”.

El técnico del Sevilla no soportó las críticas hacia el tocopillano y recordó el compromiso del chileno con el proyecto. “Alexis el otro día no estuvo muy fino, pero tuvo un gran desgaste para el equipo. No entiendo por qué se dice eso (que jugó mal)”, expresó Almeyda en referencia al duelo del jueves pasado, donde Sevilla venció 2-1 a Extremadura, conjunto de la cuarta división española.​

El argentino fue más allá y reveló un dato clave: “Es uno de los jugadores que menos cobra. Eligió venir al Sevilla teniendo la posibilidad de elegir otros clubes”.

😤 ¿Qué dijeron los medios españoles sobre Alexis?

La prensa hispana fue lapidaria con el atacante nacional tras el partido copero contra el Extremadura. El Desmarque tituló que fue “probablemente el peor partido de la carrera de Alexis Sánchez” y le asignó nota 3. El medio señaló que el delantero estuvo “lejos de su mejor estado físico, muy fallón, raro en él, y desaparecido cuando jugó como hombre más adelantado”.​

En redes sociales, la situación empeoró. Varios usuarios se burlaron de la edad de Alexis con memes que lo vistieron como un abuelo, algo que indignó profundamente a Almeyda. “Le hicieron memes, le vistieron como un abuelito. A los tres días decían ‘qué bien que está’. No se puede cambiar tanto. Hay que mantenerse firme en la palabra”, reclamó el entrenador.​

📅 ¿Cuándo juega Sevilla de Alexis Sánchez su próximo partido?

El equipo de Alexis Sánchez visitará este domingo 7 de diciembre a Valencia en el estadio de Mestalla, por la fecha 15 de La Liga española. El partido comenzará a las 12:15 horas de Chile y será clave para Sevilla, que necesita sumar tras la dolorosa derrota en el derbi sevillano ante Betis.​