Sevilla derrotó por 2-1 a Extremadura, histórico elenco español que ahora está en Cuarta División de España, y avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey 2024-25, instancia en la que espera la definición de su rival.

Alexis Sánchez estuvo en cancha en un partido en el que los andaluces no mostraron lo mejor de su repertorio, aunque lo que hicieron les alcanzó para dejar atrás el sinsabor del fin de semana, cuando perdieron por 2-0 el derbi ante Real Betis de Manuel Pellergini.

En este duelo no estuvo el chileno Gabriel Suazo, quien sufrió una lesión y se ha perdido los últimos compromisos del equipo.

⚽ Los goles de Extremadura vs Sevilla por la Copa del Rey 2025-26

Los goles de Sevilla llegaron en el primer tiempo, gracias a Alfon en los 31′ e Isaac Romero en los 38 minutos de juego, ventaja que obtuvo “sin despeinarse” la escuadra de Matías Almeyda.

El descuento de Extremadura se produjo en el complemento, merced a Giovanni Zarfino (48′), tanto que entregó algo de incertidumbre al encuentro, aunque el elenco local no tuvo las herramientas para llegar al empate.

🇨🇱 ¿Qué pasó con Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez jugó todo el partido y tampoco nos brindó su mejor versión, dejando solo chispazos de su enorme talento en el elenco visitante.

Maravilla se está poniendo a punto después de una lesión muscular, por lo que resulta normal que sus primeros partidos no sean al mejor nivel, el que mostró en el inicio de su era en Sevilla.

📊 Estadísticas de Extremadura vs Sevilla por la Copa del Rey 2025-26

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar el Sevilla de Alexis Sánchez?

Sevilla vuelve a la cancha este domingo 7 de diciembre a las 12:15 horas, cuando visite a Valencia en Mestalla por la Fecha 15 de La Liga española.

Por la Copa del Rey no hay claridad, ya que debe esperar el sorteo que definirá a su rival de tercera ronda y recién en ese momento se programará su siguiente partido.

