Colo Colo sigue trabajando en el armado de su plantel para el 2026: los Albos ya tienen confirmado a Matías Fernández Cordero como nuevo refuerzo y trabajan en las posibles contrataciones de Damián Pizarro, Esteban Andrada y Joaquín Sosa.

Pese a que Aníbal Mosa dijo las próximas prioridades son un defensa por izquierda y un “9”, en Blanco y Negro trabajan en varias oportunidades de mercado, debido a que se trata de un año complejo en lo económico.

