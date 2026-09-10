Datos Clave La frase clave: “Cuando el chancho ya esté cocinado adentro del horno, ahí podremos conversar.” Sobre Ortiz: “Hay que partir por la cabeza. Y la cabeza es Fernando Ortiz.” El contexto: Colo Colo tiene 14 puntos de ventaja, con ocho fechas por disputar.

“Cuando el chancho ya esté cocinado adentro del horno, ahí ya podremos conversar sobre el Tano, sobre Arturo, sobre Juanito, sobre Pedrito, sobre todo el mundo.” Con esa curiosa metáfora, Aníbal Mosa resumió por qué Colo Colo prefiere no apurar ninguna definición sobre las renovaciones del plantel, incluida la de Arturo Vidal, pese a la insistencia de la prensa y la hinchada por conocer su futuro.

El presidente de Blanco y Negro encabezó este jueves la ceremonia en la Casa Alba, recinto rebautizado en honor a Mirko Jozic, y al término de la actividad fue consultado por los medios sobre este tema. “Cuando tengamos las copas arriba, o la copa, porque pueden ser dos, ahí vamos a conversar sobre las renovaciones. Ya hemos redundado demasiado en el tema, así que vamos a esperar con tranquilidad, no tenemos que ser ansiosos”, señaló.

La lección que dejó la temporada pasada

Mosa fue explícito sobre el motivo de esa cautela. “El año pasado, por ansiosos, la realidad y la vida nos pegó un cachetazo que nos dejó aterrizados en el barro”, afirmó, en una comparación directa con lo ocurrido en el ciclo anterior del club.

El dirigente insistió en que el plantel no debe distraerse pese a la ventaja que mantiene en la tabla. “No nos apuremos, tomemos esto con tranquilidad. No le hemos ganado nada a nadie. Si bien es cierto que tenemos 14 puntos de ventaja y algunos sueñan que ya estamos levantando la copa, hasta el momento no se ha ganado nada. No saquemos el foco de donde tiene que estar, que es la cancha. Hay que ganarle a Concepción el fin de semana”, agregó.

Lo que dijo sobre el futuro de Ortiz

Consultado puntualmente por la situación de Fernando Ortiz, cuyo contrato también vence a fin de año, Mosa fue claro sobre el orden de prioridades del club. “El entrenador no tiene su renovación. No podemos nosotros saber qué es lo que va a pasar si es que no tenemos los objetivos definidos. Cuando estén los objetivos definidos, hay que partir por la cabeza. Y la cabeza es Fernando Ortiz”, sostuvo.

El presidente cerró remarcando cuál es la prioridad inmediata del club. “Mi foco hoy día como presidente es ganarle a Concepción el fin de semana. No nos desviemos, porque cuando nos desviamos empezamos a llevar el foco a otro lado y hay que ganar los ocho partidos que quedan por delante”, sentenció.