Datos Clave La condición del “Tano”: Fernando Ortiz quiere liderar el proyecto 2027 en la Copa Libertadores, pero lanzó una exigencia intransable a la gerencia deportiva: exige control total y que le traigan los refuerzos que pida en el próximo mercado de fichajes. La gran chance de Villanueva: Ante las inminentes partidas de Gabriel Maureira (La Roja Odesur) y Vozinha (Cabo Verde) en la Fecha FIFA, el canterano Eduardo Villanueva asoma como la principal alternativa para asumir el arco en la llave de Copa Chile ante Audax Italiano, aunque el cuerpo médico intenta recuperar a Fernando De Paul para que pelee el puesto. Un árbitro “enemigo” en Macul: Diego Flores dirigirá el duelo dominical ante Deportes Concepción. La designación generó ruido inmediato al revivir los fuertes roces y polémicas del 2025, cuando el juez expulsó a tres miembros del club y fue tildado de “soberbio” por figuras como Claudio Aquino.

La aplastante campaña de Colo Colo en el Campeonato Nacional tiene a la dirigencia de Blanco y Negro trabajando a toda máquina para estructurar el proyecto de la temporada 2027. Con el título nacional prácticamente en el bolsillo, asegurar la continuidad de Fernando Ortiz se transformó en la prioridad número uno en Macul. Sin embargo, las negociaciones no serán un trámite: el estratega argentino, consciente del fuerte interés que despierta en mercados extranjeros, golpeó la mesa con una fuerte e intransable condición respecto a la conformación del plantel, marcando la pauta antes de que el club defina la renovación de figuras clave que terminan contrato en diciembre.

Todo esto ocurre mientras el “Cacique” afina las piezas para recibir a Deportes Concepción este domingo, un encuentro que asoma condicionado por la designación de un árbitro que ostenta un tenso y conflictivo historial con los referentes del camarín colocolino. Además, el duelo marcará el estreno del mundialista Vozinha en la cancha principal del Monumental y la reestructuración obligada de la defensa ante la suspensión de Arturo Vidal. Esta rotación en el arco sirve, de paso, como la antesala de un escenario inmejorable para las jóvenes promesas: la masiva partida de seleccionados en la próxima Fecha FIFA dejará a Eduardo Villanueva ante la oportunidad más importante de su carrera, perfilándose como el guardameta estelar para los octavos de final de la Copa Chile.

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