Noticias de Colo Colo hoy 10 de septiembre: La firme exigencia de Ortiz, el turno de Villanueva y árbitro bajo lupa
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Carla Bernucci
Fernando Ortiz pone sus cartas sobre la mesa de Blanco y Negro y lanza una fuerte condición para firmar su renovación para el 2027. Mientras la designación de un controvertido juez enciende las alarmas en el Monumental recordando viejas polémicas, la inminente fuga de seleccionados le abre una oportunidad de oro al joven arquero Eduardo Villanueva para la Copa Chile, desatando una carrera contra el tiempo con Fernando De Paul.
La aplastante campaña de Colo Colo en el Campeonato Nacional tiene a la dirigencia de Blanco y Negro trabajando a toda máquina para estructurar el proyecto de la temporada 2027. Con el título nacional prácticamente en el bolsillo, asegurar la continuidad de Fernando Ortiz se transformó en la prioridad número uno en Macul. Sin embargo, las negociaciones no serán un trámite: el estratega argentino, consciente del fuerte interés que despierta en mercados extranjeros, golpeó la mesa con una fuerte e intransable condición respecto a la conformación del plantel, marcando la pauta antes de que el club defina la renovación de figuras clave que terminan contrato en diciembre.
Todo esto ocurre mientras el “Cacique” afina las piezas para recibir a Deportes Concepción este domingo, un encuentro que asoma condicionado por la designación de un árbitro que ostenta un tenso y conflictivo historial con los referentes del camarín colocolino. Además, el duelo marcará el estreno del mundialista Vozinha en la cancha principal del Monumental y la reestructuración obligada de la defensa ante la suspensión de Arturo Vidal. Esta rotación en el arco sirve, de paso, como la antesala de un escenario inmejorable para las jóvenes promesas: la masiva partida de seleccionados en la próxima Fecha FIFA dejará a Eduardo Villanueva ante la oportunidad más importante de su carrera, perfilándose como el guardameta estelar para los octavos de final de la Copa Chile.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del partido ante Deportes Concepción, toda la información sobre la carrera entre Eduardo Villanueva y Fernando De Paul por el arco, y las novedades sobre el exigente petitorio de Fernando Ortiz para renovar con Blanco y Negro.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).