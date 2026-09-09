Datos Clave Vuelven: Jonathan Villagra y Joaquín Sosa están a disposición en Colo Colo Estaban fuera por lesión: Se perdieron el partido con Huachipato y ahora vuelven frente a Concepción ¿Cuándo es el partido?: Domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas

Colo Colo recupera a los defensas Jonathan Villagra y Joaquín Sosa para el duelo de este fin de semana contra Deportes Concepción en el estadio Monumental, compromiso que será válido por la Fecha 23 del Campeonato Nacional 2026.

Los zagueros titulares como stoppers en ambos lados de la última línea alba, habían estado fuera por lesiones, pero rápidamente se recuperaron y están a disposición de Fernando Ortiz.

Las lesiones que tenían fuera a Villagra y Sosa en Colo Colo

Jonathan Villagra había sufrido una torsión en su rodilla izquierda, en una mala maniobra en el encuentro que Colo Colo ganó por 5-1 ante Audax Italiano. Al principio parecía algo mucho más serio, debido al dolor que mostraba el jugador y la forma en que se produjo la lesión, aunque finalmente estuvo fuera solo ante Huachipato.

Por su parte, Joaquín Sosa estaba con un edema cojinete talar izquierdo (lesión en su talón), problema que lo ha acompañado en los últimos meses y que lo ha hecho perderse más de un partido. De todas formas, se ha manejado de buena forma y no ha impedido que el uruguayo sea una de las figuras albas.

¿Quiénes salen del equipo en Colo Colo?

Iván Román y Erick Wiemberg serían los “damnificados” en el 11 inicial de Fernando Ortiz, jugadores que entraron en reemplazo de Jonathan Villagra y Joaquín Sosa ante Huachipato y que no desentonaron.

De todas maneras, Román se mantiene firme peleando un puesto en la zaga y pide a gritos más titularidades, por lo que el nivel en esa defensa es cada vez más alto.

¿Y qué pasa con Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa se mantendrá fuera en Colo Colo para el duelo con Deportes Concepción: el argentino cumplirá su última fecha de suspensión después de los gestos obscenos realizados tras el Superclásico ante U de Chile, lo que valió dos partidos de castigo.

Maximiliano Romero debería seguir siendo el “9” del equipo, situación que no merma el rendimiento del equipo, ya que cuando ha jugado el exO’Higgins ha respondido con goles.

¿Cuándo y dónde ver el duelo de Colo Colo vs Concepción?

El compromiso de Colo Colo vs Deportes Concepción se llevará a cabo este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas en el estadio Monumental.

Para ver este compromiso debes sintonizar TNT Sports Premium o acceder a la plan TNT Sports de HBO Max.