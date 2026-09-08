Datos Clave Sus palabras: “Venir a Chile es algo muy, muy emotivo para mí.” El regreso: No visitaba Chile desde hacía 20 años, a sus 86 años de edad. La agenda: Homenajes en el Congreso, el Teatro Caupolicán y el Estadio Monumental.

“Venir a Chile es algo muy, muy emotivo para mí.” Con esas palabras, Mirko Jozic describió lo que sintió al pisar nuevamente suelo chileno este martes, después de 20 años sin visitar el país. El histórico entrenador croata, artífice de la única Copa Libertadores que Colo Colo ha conquistado en su historia, en 1991, fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Santiago por decenas de hinchas que lo esperaron con camisetas de la época, cánticos y muestras de cariño.

El técnico, hoy de 86 años, se salió del protocolo oficial para acercarse directamente a los fanáticos que lo aguardaban: se tomó fotografías, recibió abrazos y agradeció personalmente el recibimiento antes de dirigirse a la prensa presente en el terminal aéreo.

Lo que significa este regreso para Jozic

Ante los medios, el estratega no ocultó la emoción del momento. “Es pura emoción porque eso confirma que por atrás de mí se quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue la amistad y sigue mi amor por Colo Colo y por Chile”, declaró, en referencia al cariño que sigue percibiendo pese a las dos décadas transcurridas.

Su llegada se concreta después de un intento fallido el año pasado, cuando el club buscó traerlo para las celebraciones del centenario sin poder concretarlo. Esta vez, Jozic viajó junto a su familia hasta Chile, acompañado también por representantes del Club Social y Deportivo Colo Colo y de la embajada de Croacia en el país.

Una agenda cargada de homenajes

La visita del técnico contempla varias actividades en los próximos días. El miércoles 9 de septiembre está programado un encuentro con hinchas en el Teatro Caupolicán, mientras que el jueves 10 de septiembre, será homenajeado en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, en una ceremonia impulsada junto a la diputada Marisela Santibáñez.

El cierre de su visita llegará el domingo, cuando sea ovacionado en el Estadio Monumental previo al partido de Colo Colo ante Deportes Concepción.