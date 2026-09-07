Datos Clave Iván Morales: Fichó en Independiente de Avellaneda Préstamo: Por 18 meses con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50 por ciento del pase Vuelta larga: Tras su salida de Colo Colo pasó por Cruz Azul, Sarmiento y Argentinos Juniors

Iván Morales dio la gran sorpresa en el mercado de pases internacional al fichar en Independiente de Avellaneda, elenco grande de la liga argentina, al que llega a reemplazar la partida del paraguayo Gabriel Ávalos, goleador que partió a Olimpia.

Según informó César Luis Merlo, el formado en Colo Colo llega cedido desde Argentinos Juniors por 18 meses hasta diciembre de 2027, con una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50 por ciento de su pase.

La vuelta larga de Iván Morales tras su salida de Colo Colo

Iván Morales tiene una nueva oportunidad en un club importante, luego de una vuelta larga después de su salida de Macul, pasando por Cruz Azul de México y otros elencos de Argentina como Sarmiento y el propio Argentinos Juniors, escuadra en la que era compañero de Brayan Cortés.

En el Bicho Colorado retomó parte del nivel que prometía en Colo Colo, jugando 18 partidos, marcando dos goles y dando el mismo número de asistencias, aunque más importante que sus números es el nivel de juego que provocó que Independiente pusiera sus ojos en él.

¿Colo Colo recibe dinero por este fichaje de Iván Morales?

Por el momento Colo Colo no recibirá dinero por este traspaso, ya que se trata de un préstamo desde Argentinos Juniors a Independiente.

Si se concreta la venta llegará un monto por derechos de formación, aunque no será una gran suma pensando en los dineros que se manejan en el fútbol.

Opciones en La Roja para Iván Morales

Esta semana se conocerá la nómina de la Selección Chilena para los amistosos con Canadá (26 de septiembre), Estados Unidos (29 del mismo mes) y México (6 de octubre) e Iván Morales es una de las buenas opciones para el ataque.

El delantero ya fue llamado por Nicolás Córdova cuando estaba en Argentinos Juniors, por lo que no es descabellado pensar que lo vuelva a convocar en este momento.