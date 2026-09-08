Datos Clave El torneo: Chile participará en los Juegos Odesur 2026. Sebastián Miranda dirigirá al equipo. La nómina: La Roja dio a conocer su convocatoria, la cual incluye a cinco jugadores de Colo Colo y ninguno de la U. El debut: El combinado nacional se estrenará el próximo miércoles 16 de septiembre ante Panamá. Perú y Colombia completan el grupo A.

La Roja será la encargada de representar a Chile en los Juegos Odesur 2026. El evento tendrá lugar en Rosario y la selección chilena irá con sus mejores jugadores a representar al país.

El plantel nacional emprenderá rumbo a Argentina el próximo domingo y esta jornada se conoció nómina oficial del entrenador Sebastián Miranda. Allí, se confirmó que Colo Colo aportará con cinco futbolistas, mientras que Universidad de Chile no tendrá ningún convocado.

Colo Colo tendrá cinco nominados a La Roja para los Juegos Odesur

La Roja tendrá en su citación a cinco jugadores del Cacique, los cuales encabezará el portero Gabriel Maureira. Al guardameta se suman Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana. Todos los convocados quedarán al margen de la llave de Copa Chile en el que los albos se enfrentarán a Audax Italiano.

Por el contrario, Universidad de Chile no tendrá ningún convocado para el torneo. Misma situación que Santiago Wanderers, aunque en el caso de los caturros se debe a su participación en la Copa Intercontinental Sub 20, donde enfrentarán al Real Madrid en el Santiago Bernabeu de España.

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¿Cuál es el formato de los Juegos Odesur?

La categoría masculina del torneo contará con la participación de ocho selecciones, las cuales quedaron distribuidas en dos grupos de cuatro. Chile quedó emparejado en la Zona A junto a Colombia, Perú y Panamá. El Grupo B, en tanto, quedó compuesto por Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela.

Los primeros dos lugares de cada grupo accederán directamente a semifinales, mientras que los dos últimos se despedirán del torneo. La sede principal para albergar los partidos es el Estadio Marcelo Bielsa, recinto de Newell’s Old Boys.

¿Cuándo juega Chile en los Juegos Odesur?

Chile, que viajará el próximo domingo rumbo a Argentina, debutará frente a Panamá el próximo miércoles 16 de septiembre. Posteriormente enfrentará a Perú el viernes 18 y culminará su participación en la fase de grupos el domingo 20 ante el combinado de Colombia.

De avanzar a la siguiente ronda, habrá que esperar por la programación para saber cuándo jugaría una hipotética semifinal y contra qué seleccionado.