Datos Clave El renacer: El atacante uruguayo de 26 años registra 16 goles y tres asistencias en 31 partidos disputados esta temporada con Montevideo City Torque. El contrato: El delantero se encuentra cedido a préstamo en el cuadro charrúa hasta el 31 de diciembre del presente año, acuerdo que contempla una opción de compra. El futuro: Su representante aclaró que han recibido múltiples consultas y no descartó una oferta del exterior, la ejecución de la compra o una segunda oportunidad en Chile.

Colo Colo ya proyecta la próxima temporada y una de las decisiones que deberá tomar involucra a un jugador que hace algunos meses parecía lejos de volver al Monumental. Su presente en Uruguay cambió por completo el escenario.

Salomón Rodríguez suma 16 goles y tres asistencias en 31 partidos con Montevideo City Torque y su equipo está instalado en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El delantero sigue perteneciendo al Cacique y su préstamo termina el próximo 31 de diciembre.

¿Cuándo termina el préstamo de Salomón Rodríguez y qué opciones tiene?

Los números actuales del ariete marcan una evidente distancia con el período que vivió en su etapa por el Campeonato Nacional, abriendo otras posibilidades de cara a la definición de su futuro profesional. El acuerdo de cesión con Montevideo City Torque tiene vigencia exacta hasta fin de año, contemplando una opción de compra por parte de la entidad charrúa. Mientras esa decisión no se concrete, Blanco y Negro continúa siendo el dueño de los derechos económicos del futbolista.

Edison Mastrangelo, representante del goleador, rompió el silencio en diálogo con Radio ADN para explicar el presente de su pupilo. “Salomón sigue siendo el mismo, o sea, el mismo esfuerzo que dio en Colo Colo, el mismo compromiso”, aseguró el agente.

Además, enfatizó que el rendimiento del jugador también ha estado directamente ligado al presente colectivo de los planteles. “El delantero es de rachas y Salomón tuvo una racha mala, acompañado de una situación no buena de Colo Colo, y ahora está teniendo una racha buena, acompañado de una buena situación de City Torque. Para City Torque estar en los cuartos de final de una Sudamericana es una campaña histórica, entonces, bueno, van de la mano una cosa con la otra”, argumentó frente a su actual estado de gracia.

¿Hay ofertas por Salomón Rodríguez?

El plan inicial de ceder al artillero a su país natal tenía un objetivo claro: recuperar su nivel futbolístico y proteger su tasación en el mercado. “La opción de compra es hasta el 31 de diciembre. Le buscamos una salida a Salomón para jerarquizar la compra que le han hecho y lo hemos logrado, que eso es lo importante, para defender la inversión de Colo Colo”, complementó Mastrangelo.

Con este nuevo estatus continental, las alternativas sobre la mesa de la concesionaria alba toman forma. El representante aclaró el panorama y, aunque evitó hablar de negociaciones cerradas, confirmó que hay sondeos reales para adquirir su carta.

“Hemos recibido muchas consultas. Yo no le cierro la puerta nunca a ninguna opción. Tal vez venga una oferta del exterior y a Colo Colo le interese venderlo. Tal vez haga uso de la opción de compra City Torque. Hay que esperar, hay que esperar hasta final de año, esa es la realidad”, explicó el intermediario.

¿Puede Salomón Rodríguez volver a Colo Colo en 2027?

A pesar de las consultas foráneas y de la mencionada opción de compra que posee el club uruguayo, un eventual retorno a las canchas de Macul es un escenario posible en esta encrucijada. “La ficha sigue siendo hoy de Colo Colo. No sé cómo será el futuro. Hasta el 31 de diciembre tiene el préstamo con Torque y ahí con City Torque veremos cuál es el futuro de él: si City Torque hará uso de la opción de compra o volverá a Colo Colo y tendrá una segunda oportunidad”, indicó.

Para Mastrangelo, la evolución del delantero demuestra lo rápido que pueden cambiar las circunstancias en el fútbol. “Esto es tan cambiante, es tan dinámico. Hace seis meses Salomón no estaba en la consideración y hoy está muy bien visto, entonces hay que esperar. Son momentos. Hay que esperar a ver cómo está a final de año y qué oportunidad aparece”, añadió.

El agente fue enfático al recalcar que la definición llegará una vez que termine el préstamo a fines de este año, priorizando en todo momento la buena relación con la directiva alba. “Lo que sí, lo que se haga será de la mano con la gente de Colo Colo porque ha sido muy correcta, entonces es lo que corresponde. Podemos estar siempre en contacto con ellos e ir resolviendo juntos”, concluyó.