Datos Clave La frase clave: “La foto mía es que carece de técnica, carece de coordinación.” El partido analizado: El empate 0-0 de Colo Colo ante Huachipato, con Vozinha titular. La coincidencia: El mismo día se confirmó su nominación al Balón de Oro.

El mismo día en que se confirmó la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero del año, se conocieron las declaraciones donde Claudio Bravo decidió bajarle el perfil por completo a su rendimiento en Colo Colo. El histórico exarquero de la selección chilena aprovechó su espacio en ESPN para desmenuzar la actuación del caboverdiano en el empate 0-0 que el Cacique firmó ante Huachipato.

Antes de entrar en el análisis técnico, Bravo se encargó de despejar cualquier duda sobre sus motivaciones. “Cada vez que he hablado de Vozinha me llega alguna crítica en tono de que puede existir cierta envidia desde mi lado, cosa que no existe bajo ningún punto. Uno comenta las cosas en relación a la experticia que ha tenido en el camino”, aclaró.

La jugada que encendió las alarmas del histórico arquero

Bravo reconoció que resulta difícil evaluar a fondo la actuación del portero, dado que apenas tuvo intervenciones durante el partido. “Cuesta mucho analizar su partido, no tuvo muchas intervenciones. Pero en un equipo grande siempre las intervenciones son esporádicas”, señaló.

Sin embargo, se detuvo en una jugada puntual, relacionada con un centro de Harold Antiñirre que Vozinha intentó descolgar. “Hace varias acciones erróneas. Hubo una descoordinación, un timing que no existe. Luego hay una tomada del balón errónea”, explicó.

Y agregó después una clase técnica sobre los fundamentos básicos de la posición: “Es el ABC del arquero: los pulgares siempre deben estar detrás del balón. Es la zona de seguridad para que el balón no se pase. Requiere ser coordinado”.

El diagnóstico final de Bravo

Pese a que la jugada quedó sin validez por una posición de adelanto de Mario Briceño, el histórico capitán de La Roja insistió en que ese instante fue suficiente para sacar conclusiones. “Hay factores que en un segundo determinan toda la acción del arquero. Luego, sale de forma precipitada a agarrar el balón de una manera extraña. Son acciones muy técnicas del arquero, en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar la película. Mi foto es que carece de técnica y coordinación”, sentenció.

Por ahora, el arquero de 40 años deberá seguir compitiendo por la titularidad con el juvenil Gabriel Maureira, aunque Fernando Ortiz ya dejó abierta la puerta para que vuelva a debutar en el Estadio Monumental ante Deportes Concepción, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.