Datos Clave El nuevo 10 de Vidal: En una distendida transmisión en Kick, Arturo Vidal postuló a Leandro Hernández (10 goles y 6 asistencias en el año) para adueñarse de la camiseta ’10’ del Cacique y heredar el dorsal de Alexis Sánchez en la Selección Chilena. El canterano de 21 años aceptó el reto y se autoimpuso la meta de anotar un gol por partido en el cierre del torneo. Salvavidas De Paul y el orgullo de Vozinha: Ante las inminentes bajas de Vozinha (citado a Cabo Verde) y Gabriel Maureira (a los Odesur), Fernando De Paul entrena a la par tras casi seis meses fuera y asoma como la gran sorpresa de Fernando Ortiz para atajar en octavos de Copa Chile. En paralelo, Vozinha agradeció emocionado su histórica nominación al Trofeo Lev Yashin de France Football. Emotivo regreso de Mirko Jozić: A sus 86 años y tras dos décadas de ausencia, el legendario DT campeón de América aterrizó en Chile y protagonizó una histórica reunión en el Hotel Sheraton con los héroes de 1991 (Barticciotto, Morón, Pizarro y compañía). Arturo Vidal confesó su profundo deseo de conocerlo personalmente este domingo en el Estadio Monumental.

Las horas posteriores al empate en el sur han traído un vendaval de emociones institucionales y deportivas para Colo Colo. Mientras el plantel procesa el liderato exclusivo con 14 puntos de ventaja en el Campeonato Nacional, la atmósfera en Macul se llenó de mística con la llegada al país de Mirko Jozić, el estratega más laureado en la historia del club. La presencia del prócer croata tras dos décadas sin pisar suelo nacional desató una ola de nostalgia que unió a los héroes de la Copa Libertadores de 1991 con los actuales referentes del camarín, generando incluso la íntima confesión de Arturo Vidal, quien sueña con tener una charla cara a cara con la leyenda en las tribunas del Estadio Monumental.

Pero el presente del “Cacique” no solo vive de glorias pasadas, sino de un futuro prometedor y reconocimientos a escala global. En una profunda y distendida charla, Vidal aprovechó de marcarle la cancha a las nuevas generaciones, postulando públicamente a la gran joya del ataque colocolino para asumir la responsabilidad de portar la histórica camiseta número “10”. Esta renovación ofensiva se cruza con un severo dilema en el arco de Fernando Ortiz: la inminente pérdida de sus dos porteros estelares por compromisos de Selección (incluido Vozinha, quien rompió el silencio tras su nominación como uno de los mejores arqueros del planeta) obligó a activar una solución de emergencia de cara a la Copa Chile, donde asoma el milagroso y esperado retorno de Fernando De Paul tras casi medio año de inactividad.

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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en directo del masivo homenaje a Mirko Jozić en el Teatro Caupolicán, la evolución médica de Fernando De Paul en Macul y el minuto a minuto del Cacique rumbo a la fecha 23 del torneo nacional.