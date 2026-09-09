Noticias de Colo Colo hoy 9 de septiembre: Vidal elige al nuevo “10”, cumbre histórica de Jozic y sorpresa con De Paul
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Carla Bernucci
Una jornada cargada de emociones y sorpresas se vive en Macul. Arturo Vidal no dudó y postuló a Leandro Hernández como el jugador que debe heredar la camiseta "10" del Cacique y de La Roja. En el plano internacional, Vozinha rompió el silencio tras su histórica nominación al Trofeo Yashin, mientras Fernando De Paul acelera su regreso al arco para salvar al equipo en Copa Chile. Además, el pueblo colocolino se rinde ante la conmovedora cumbre de Mirko Jozić con los campeones del 91 y el anhelado sueño del "King".
Las horas posteriores al empate en el sur han traído un vendaval de emociones institucionales y deportivas para Colo Colo. Mientras el plantel procesa el liderato exclusivo con 14 puntos de ventaja en el Campeonato Nacional, la atmósfera en Macul se llenó de mística con la llegada al país de Mirko Jozić, el estratega más laureado en la historia del club. La presencia del prócer croata tras dos décadas sin pisar suelo nacional desató una ola de nostalgia que unió a los héroes de la Copa Libertadores de 1991 con los actuales referentes del camarín, generando incluso la íntima confesión de Arturo Vidal, quien sueña con tener una charla cara a cara con la leyenda en las tribunas del Estadio Monumental.
Pero el presente del “Cacique” no solo vive de glorias pasadas, sino de un futuro prometedor y reconocimientos a escala global. En una profunda y distendida charla, Vidal aprovechó de marcarle la cancha a las nuevas generaciones, postulando públicamente a la gran joya del ataque colocolino para asumir la responsabilidad de portar la histórica camiseta número “10”. Esta renovación ofensiva se cruza con un severo dilema en el arco de Fernando Ortiz: la inminente pérdida de sus dos porteros estelares por compromisos de Selección (incluido Vozinha, quien rompió el silencio tras su nominación como uno de los mejores arqueros del planeta) obligó a activar una solución de emergencia de cara a la Copa Chile, donde asoma el milagroso y esperado retorno de Fernando De Paul tras casi medio año de inactividad.
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Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en directo del masivo homenaje a Mirko Jozić en el Teatro Caupolicán, la evolución médica de Fernando De Paul en Macul y el minuto a minuto del Cacique rumbo a la fecha 23 del torneo nacional.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).