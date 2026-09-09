Datos Clave El elegido: Se trata del atacante Leandro Hernández, quien a sus 21 años registra 10 goles y seis asistencias en 32 partidos jugados esta temporada. La proyección: El bicampeón de América lo catalogó como el jugador “más vendible” del actual plantel de cara al mercado europeo. El dorsal: El experimentado volante lo postuló públicamente para asumir la camiseta número 10, tanto en el cuadro popular como en la Selección Chilena.

Arturo Vidal no escatima en elogios cuando se trata de destacar el talento joven que asoma en el Estadio Monumental. En medio de su habitual interacción digital con los hinchas, el “King” invitó a su canal de YouTube a una de las figuras más desequilibrantes de la actual campaña de Colo Colo, dejando declaraciones que rápidamente encendieron el debate futbolero.

Leandro Hernández, atacante de 21 años que se ha ganado la titularidad indiscutida en la escuadra de Fernando Ortiz, fue el protagonista de la velada. El experimentado mediocampista aprovechó la instancia para repasar el nivel de su compañero y trazar un paralelo directo con una de las leyendas más grandes del fútbol chileno.

¿Por qué Arturo Vidal comparó a Leandro Hernández con Alexis Sánchez?

Durante la transmisión, el exjugador del Barcelona y la Juventus abordó las similitudes en su juego que los hinchas han notado entre el canterano albo y el goleador histórico de La Roja. Lejos de evitar el tema, Vidal validó la comparación con argumentos tácticos.

“Se gira súper rápido, por eso te digo que tiene cosas parecidas a Alexis (Sánchez). En el medio es muy difícil cuando tienes jugadores que te giran rápido. El ‘Chino’ tiene eso de girarse y frenar en un segundo”, detalló el mediocampista sobre las cualidades que hacen indescifrable al extremo.

Frente a tamaña alabanza, el joven delantero no ocultó su orgullo. “Feliz, porque es un ídolo, yo siempre lo miré de chico y todo lo que hizo en su carrera es increíble. Que te comparen con alguien así te pone feliz y te motiva más a seguir”, reconoció Hernández, quien además aseguró sentirse listo para un llamado a La Roja: “Me siento preparado, porque siento que he mejorado en hartas cosas. Hay que aprender”.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el futuro de Leandro Hernández en Europa?

El impacto del atacante (10 goles y 6 asistencias en casi dos mil minutos este 2026) no pasa desapercibido en el mercado. Vidal fue categórico al momento de presentar a su compañero en la transmisión, proyectando su eventual salto al extranjero.

“Llegó la figura. El jugador más vendible a Europa en estos momentos. El ‘Chino’ tiene que costar caro, este es de los buenos”, aseguró de entrada. Sin embargo, inmediatamente le puso un freno temporal para su desarrollo: “Se tiene que quedar para la Libertadores del próximo y después irse a Europa”.

La idea fue respaldada por el propio Hernández, quien evidenció su evolución física para los roces continentales. “Antes perdía muchos balones en los choques y lo he mejorado. En Colombia ante Millonarios demostré que estoy preparado para jugar una Copa Libertadores”, afirmó el ariete.

¿Puede Leandro Hernández usar la 10 de Colo Colo y La Roja?

La conversación alcanzó su punto más llamativo cuando abordaron los dorsales. Al ser consultado por su número favorito, el canterano confesó su preferencia por el “10”, dígito que utilizaba en las series menores. La respuesta desató una audaz propuesta por parte de Vidal.

“En la Selección tienes que tomar el 10. ¿Quién lo tiene en la Selección? Nadie. Después de Alexis… A alguien que tiene condiciones muy parecidas a él se le debería entregar”, disparó el “Rey Arturo”, depositando una enorme responsabilidad sobre los hombros del juvenil.

El volante también extendió la petición al camarín del Cacique, recordando que esa camiseta hoy pertenece a Lautaro Pastrán. “Y en Colo Colo en algún momento tiene que pedirla, ahora la tiene Lautaro”, deslizó Vidal. Entre risas y asumiendo el desafío, Hernández sentenció la charla con una frase que ilusiona a los hinchas: “Hay que sacársela”.