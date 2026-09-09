Datos Clave Lo quieren en 2027: Colo Colo ya conversa con Fernando Ortiz para su continuidad Pero aún no negocian: Son diálogos informales de Aníbal Mosa y Jaime Pizarro con el Tano ¿Y los jugadores?: Son 8 los que terminan contrato

Fernando Ortiz tiene el cariño de los hinchas de Colo Colo y el respaldo total en la dirigencia de Blanco y Negro: el estratega dio vuelta una compleja situación en el inicio de su gestión, luego de la gran campaña que está realizando en este 2026, con el equipo puntero y con 14 puntos de ventaja.

Es por esto que la directiva alba ya piensa en el 2027 junto al estratega, el que probablemente recibirá ofertas. De hecho, ya hubo un interés de México, aunque el Tano lo desestimó por estar en plena campaña con el Cacique.

Mosa ya conversa con Ortiz para que continúe en Colo Colo

Ante esta situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya dialoga de manera informal con el técnico Fernando Ortiz, pavimentando su continuidad en Colo Colo, según informó el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports.

También lo ha hecho Jaime Pizarro. Ambos dirigentes han conversado con el DT sobre el proyecto de cara a la Copa libertadores 2027, torneo al que están prácticamente clasificados, y sobre la valoración de Ortiz acerca del plantel pensando en el torneo continental o si son necesarios refuerzos.

De todas formas, no hay negociaciones formales de renovación de contrato, por lo que si vienen a buscar al estratega con un plan más ambicioso puede que se complique la opción de retenerlo.

Los futbolistas que debe renovar Colo Colo para el 2027

Si quiere mantener el plantel para 2027 debe renovar a varios jugadores, lo que significará una inversión aparte de los posibles refuerzos que debe llegar para potenciar al equipo.