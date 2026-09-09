Datos Clave Tremenda comparación: Vidal hizo una similitud entre Leandro Hernández y las estrellas Cole Palmer y Martin Odegaard Quiere verlo en el exterior: Lo postuló para la Premier League Pero lo aconsejó: Dijo que sería mejor que jugara la Copa Libertadores antes de irse

Arturo Vidal invitó a Leandro Hernández a su tradicional transmisión de streaming en la que analiza los duelos de Colo Colo: en la ocasión, el King no se guardó ningún elogio para el Chino y lo comparó con estrellas mundiales, asegurando que tiene potencial para jugar en la Premier League.

Primeramente, Vidal aseguró que Hernández tiene cosas de Alexis Sánchez y que puede ser su sucesor con la 10 de la Selección Chilena para después señalar que el joven futbolista puede ir a Inglaterra, haciendo similitudes de su juego con Cole Palmer de Chelsea y Martin Odegaard de Arsenal.

Arturo Vidal postula a Leandro Hernández a la Premier League

Arturo Vidal le dijo a Leandro Hernández: “Es una linda liga (Premier League). Ahí los vuelves locos. Los quiebras. Van para adelante y un jugador hábil como el Chino la rompería”.

“Está Plamer, que es flaquito, pero habilidoso en el Chelsea. Está Odegaard del Arsenal también. Ahí el Chino andaría muy bien en cualquier equipo“, añadió el bicampeón de América.

“Es el jugador más vendible en estos momentos para Europa. Tiene que valer caro, este es de los buenos”, continuó Vidal, aunque también le aconsejó partir después de disputar una Copa Libertadores con el elenco de Macul.

Leandro Hernández analiza su crecimiento en Colo Colo

Leandro Hernández también habló sobre su propio crecimiento: “Siento que he mejorado harto físicamente. Antes perdía muchos balones en los choques y lo he mejorado. En Colombia ante Millonarios demostré que estoy preparado para jugar una Copa Libertadores”.

“He mejorado en hartas cosas y estoy preparado para una nominación en la selección chilena. Es un desafío lindo. He trabajado en doble turno con los profesores, mucho más que antes”, agregó.

Finalmente, devolvió loas a Arturo Vidal: “Es un ídolo. Lo veía de chico y que te comparen con alguien así te pone feliz. Te motiva a querer ir por más”.