Datos Clave El repunte: Ambos jugadores habían sufrido una fuerte devaluación a fines de la temporada 2025, panorama que revirtieron con su nivel actual. Los nombres: Se trata del mediocampista Víctor Felipe Méndez y del defensor central Jonathan Villagra. La salvedad: Si bien Maximiliano Romero e Iván Román tienen tasaciones mayores en el actual plantel, ambos están a préstamo, dejando a Méndez y Villagra como los jugadores propios más caros del club.

Colo Colo no solamente saca cuentas alegres en lo deportivo bajo el mando de Fernando Ortiz, sino que también empieza a frotarse las manos en el ámbito financiero. El gran rendimiento colectivo ha impactado directamente en la tasación individual de sus figuras, destacando el explosivo repunte de dos jugadores que recuperaron terreno en el mercado internacional.

Hablamos de Víctor Felipe Méndez y Jonathan Villagra. Según un análisis publicado por el portal En Cancha, ambos valores atravesaron un complejo 2025 donde “los dos habían sufrido una importante caída en sus respectivas tasaciones”, de acuerdo a los registros del sitio especializado Transfermarkt. Sin embargo, el panorama de cara a las próximas ventanas de fichajes cambió radicalmente.

¿Quiénes son los jugadores de Colo Colo con mayor valor de mercado?

La regularidad en el torneo local y el roce internacional fueron claves para este millonario salto. Tal como detalla el citado medio, tanto el volante como el defensor atraviesan un gran momento y se transformaron en piezas importantes para el equipo dirigido por Fernando Ortiz, consolidándose en la columna vertebral del Cacique.

Este protagonismo se tradujo en números concretos. Méndez, quien terminó el 2025 tasado en 1,2 millones de euros, subió su precio a 1,5 millones de euros, respaldado por ser el jugador albo con más minutos disputados en la presente temporada y el motor absoluto del mediocampo.

Por su parte, la evolución de Villagra en la última línea también dio frutos económicos. El zaguero, que venía de estar avaluado en 800 mil euros, logró alcanzar la línea del 1 millón de euros, posicionándose como un proyecto a futuro ineludible para las arcas de Blanco y Negro.

¿Qué pasa con los jugadores a préstamo en Colo Colo?

Al revisar las cifras generales de la plataforma Transfermarkt, aparecen dos nombres por encima de Méndez y Villagra: Maximiliano Romero (2,5 millones de euros) e Iván Román (1,5 millones). No obstante, al encontrarse ambos futbolistas en calidad de préstamo, la dupla chilena saca ventaja patrimonial.

De esta forma, Méndez y Villagra “se convirtieron en los futbolistas de mayor valor de mercado que pertenecen actualmente a Colo-Colo”, confirmando que la apuesta del cuerpo técnico por afianzar a sus figuras propias está dando enormes réditos financieros en Macul.

El desafío para ambos será mantener este nivel y seguir aumentando su protagonismo bajo las órdenes de Fernando Ortiz. Mientras Méndez se consolidó como el motor del mediocampo, Villagra comienza a posicionarse como una alternativa de presente y, especialmente, de futuro para el Cacique.