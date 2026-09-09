Datos Clave El hito: Será el primer partido de Vozinha como titular en el Estadio Monumental. Las bajas: Arturo Vidal (suspendido) y Javier Correa (segunda fecha de sanción). El partido: Domingo 13 de septiembre, 17:30 horas, en el Estadio Monumental.

En su debut como titular en el Campeonato Nacional, Vozinha no recibió un solo remate al arco. El 0-0 ante Huachipato dejó una sensación de tranquilidad, pero también un nuevo objetivo: atajar en el Estadio Monumental ante la hincha de Colo Colo. Eso cambia este domingo.

Y es que este domingo el Cacique recibirá a Deportes Concepción en Macul, y el portero caboverdiano repetirá la titularidad en lo que será su primer partido como estelar dentro del recinto albo. El equipo de Ortiz llega como líder exclusivo del campeonato con 53 puntos y buscará volver a sumar de a tres ante su público.

Las dos bajas que debe resolver Ortiz

Fernando Ortiz deberá modificar su formación por dos ausencias obligadas. Arturo Vidal recibió su octava tarjeta amarilla de la temporada ante Huachipato y quedó suspendido por acumulación, mientras que Javier Correa cumplirá la segunda y última fecha de la sanción que arrastra por su gesto en el Superclásico.

Para cubrir la ausencia de Vidal, todo apunta a Iván Román, quien ya ha jugado dentro de la línea de tres defensiva en partidos anteriores. En el ataque, Maximiliano Romero repetirá como referencia ofensiva, tal como lo hizo ante los Acereros.

Dos regresos que podrían cambiar el esquema

La gran noticia para el DT argentino llega desde la enfermería: Jonathan Villagra y Joaquín Sosa volvieron a entrenar con normalidad esta semana, luego de las molestias físicas que los marginaron del duelo anterior. Su regreso podría significar un cambio de sistema, volviendo a una línea de cuatro en la última zona.

La formación que manejaría Ortiz sería con Vozinha; Iván Román, Villagra y Sosa; Jeyson Rojas, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maxi Romero y Lautaro Pastrán. El duelo ante Deportes Concepción está programado para este domingo 13 de septiembre a las 17:30 horas.