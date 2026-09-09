Datos Clave Quiere seguir: Lautaro Pastrán manifestó su deseo de jugar la Copa Libertadores con Colo Colo El problema: Aún no conversa con su representante ni con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa ¿La selección?: Manifesto sus ganas de estar, pero prefiere esperar la lista

Lautaro Pastrán ha sido un nombre importante en esta temporada en Colo Colo. El mediapunta fue mejorando a medida de que avanzaron los partidos y hoy es una pieza fundamental en el esquema de Fernando Ortiz, por lo que es inevitable que los hinchas quieran su continuidad pensando en la casi segura participación del equipo en Copa Libertadores 2027.

Pastrán aseguró que tiene deseos de seguir en el estadio Monumental, pero que todavía no ha tenido conversaciones con Aníbal Mosa para asegurar su permanencia, la que requiere una compra del pase a Liga de Quito, escuadra que cedió al jugador al elenco albo en esta temporada.

El deseo de Lautaro Pastrán de continuar en Colo Colo

Lautaro Pastrán habló en conferencia de prensa y señaló: “Todavía no me he sentado a hablar con mi representante ni con el presidente. Faltan muchos partidos, pero obviamente me gustaría seguir acá”.

“Me encantaría jugar la Copa Libertadores, es un torneo aparte. El año pasado me tocó jugarla con Liga de Quito hasta las semifinales y fue una locura”, añadió en la sala de prensa del Monumental.

El presente de Lautaro Pastrán en Colo Colo

Lautaro Pastrán habló de su presente en Colo Colo: “Siento que aún puedo dar más, puedo estar mejor físicamente y obviamente puedo ser un mejor jugador. Estoy tranquilo porque he podido demostrar lo que puedo aportar al equipo”.

“Obviamente me gustaría meter más goles y más asistencias. Cinco goles más me gustaría”, añadió.

A nivel grupal, expresó: “Uno sabe que tenemos una diferencia de puntos bastante grande, pero mantenemos la humildad, los pies sobre la tierra. Aún no ha pasado, así que seguimos partido a partido”.

¿Lautaro Pastrán va a La Roja?

En las próximas horas se entregará la nómina de la Selección Chilena y para muchos Lautaro Pastrán debe estar. El jugador afirmó: “¿A qué jugador no le gustaría ir a la Selección? Pero me centro primero en el club, en jugar en Colo Colo”.

“A mí no me han dicho nada, es todo rumor, así que estoy tranquilo”, sentenció.