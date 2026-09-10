Datos Clave El contrato: El vínculo de Fernando Ortiz con Colo Colo finaliza en diciembre de este año. La continuidad: Según TNT Sports, aún no hay negociaciones formales para renovar al DT de cara al 2027. La exigencia: El ‘Tano’, a quien le seduce la opción de dirigir en la Copa Libertadores, puso una condición clave para continuar.

Colo Colo vive un gran momento a nivel deportivo, siendo líder indiscutido del Campeonato Nacional con 14 puntos de distancia. Uno de los principales artífices del presente de los albos es su entrenador, Fernando Ortiz, quien logró dejar atrás su dubitativo arranque para consagrarse en la banca.

Sin embargo, la situación contractual del ‘Tano’ tiene en alerta a Blanco y Negro. El entrenador argentino termina su vínculo con el club en diciembre y por ahora no hay certezas de que continúe al mando del equipo. En medio de esa situación, se conoció la principal exigencia del DT para continuar en el Estadio Monumental.

La gran exigencia de Fernando Ortiz para seguir en Colo Colo

Pese a que solo le restan tres meses de contrato, por el momento no hay negociaciones formales entre la concesionaria que administra al Cacique y Ortiz. Así al menos lo reveló el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta.

“Faltando casi tres meses, no hay negociación formal con Fernando Ortiz. Sí han existido conversaciones informales, de las habituales entre el entrenador y el presidente Aníbal Mosa”, dijo el comunicador.

En ese sentido, el reportero reveló la exigencia que puso el DT sobre la mesa para continuar en el cargo. “Quiere que le traigan los jugadores que pida, lo que no ha pasado en estos mercados de pase. Entonces vamos a ver cómo avanza esta situación, los diálogos ya se cruzan”, precisó.

En el último mercado, hubo algunas discrepancias entre el entrenador y la dirigencia. Y es que uno de los anhelos de Ortiz era contar con Santiago Mele, portero que finalmente fichó por Independiente de Avellaneda. La otra obsesión del ‘Tano’ era Diego Valdés, quien se mantuvo en Vélez Sarsfield, dejando al entrenador sin el refuerzo en ataque con el que esperaba contar.

El factor que motiva a Fernando Ortiz para continuar en Colo Colo

Sin embargo, hay un factor que podría ser clave a la hora de negociar, y es que según la citada fuente, hay una motivación extra para que Fernando Ortiz decida continuar en Colo Colo.

“Es muy atractivo para Fernando Ortiz dirigir la Copa Libertadores. No lo ha hecho hasta el momento en su carrera. Es un gran desafío para él”, concluyó Arrieta.

Considerando el momento de Colo Colo y la ventaja que tiene sobre sus más cercanos perseguidores, es prácticamente un hecho que los albos jugarán el máximo certamen continental el próximo año, lo que podría facilitar las negociaciones para retener a Ortiz.