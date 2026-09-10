Datos Clave El evento: Mirko Jozic, entrenador campeón de la Copa Libertadores, fue homenajeado por el Club Social y Deportivo Colo Colo en el Teatro Caupolicán. El momento: El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, acudió a la cita. En medio de ella, se entonaron cánticos contra la concesionaria. La reacción: En medio de la incómoda escena, Mosa se movió al ritmo de los cánticos e incluso se sumó a los hinchas.

El pasado miércoles los hinchas de Colo Colo repletaron el Teatro Caupolicán para realizar un emotivo homenaje a Mirko Jozic, entrenador campeón de la Copa Libertadores 1991.

El evento en el que también participó el plantel campeón de América fue organizado por el Club Socia. Pese a ello, a la cita llegó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien vivió un incómodo momento que fue captado por uno de los asistentes.

El incómodo momento que vivió Mosa en el homenaje a Mirko Jozic

En medio del homenaje, los fanáticos que llegaron al Teatro Caupolicán comenzaron a entonar cánticos en contra de la concesionaria que preside el empresario sirio y de la cual es el máximo accionista.

Mosa, que presenció todo desde la primera fila, evitó entrar en polémicas y comenzó a moverse al ritmo de la canción e incluso en un video captado por un hincha se le vio cantando.

Una situación incómoda y a la vez contradictoria, considerando que los cánticos iban dirigidos justamente contra Blanco y Negro, sociedad de la que él está al mando y que tiene la concesión de Colo Colo hasta 2035.

¿Qué hace el esquizofrénico de Aníbal Mosa cantando en contra de BYN? pic.twitter.com/1nHh6Au7WR — 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 (@gbenja1925) September 10, 2026

Las palabras de Mirko Jozic en el homenaje de Colo Colo

Pese a lo ocurrido con Mosa, la jornada estuvo marcada por lo emotivo que fue el homenaje al único entrenador campeón de la Copa Libertadores en el fútbol chileno.

En la instancia, Mirko Jozic tomó la palabra y agradeció a los hinchas albos, y especialmente, al club. “Para mí es un honor estar aquí, frente a nuestra hinchada. La gente son puro corazón y alma, que con gritos expresa su sentimiento por Colo Colo”, indicó.

“Este es un club de pueblo y ustedes son representantes del pueblo. Puedo agradecer y decir que los momentos para hablar, para encontrar la palabra y agradecer, son difíciles para mí. No solo por el paso del tiempo y la edad que tengo, porque de verdad necesito dos o tres meses para pararme”, agregó.

“Si no puedo correr, tengo que caminar. Si no puedo caminar, tengo que gatear. Lo importante es querer llegar y ese es el espíritu que tiene este club. Ese producto de alma, de corazón”, insistió.

Por último, Jozic aseguró que “sabían que con sacrificio iba a llegar. Yo tuve la suerte de estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Estuve gracias al destino, el destino me aventó para Chile. Colo Colo me buscaba a mí y yo buscaba a Colo Colo. La naturaleza y el destino me llevaron a Chile”.