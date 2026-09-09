Datos Clave El problema: Colo Colo podría quedar sin sus dos principales arqueros para la llave de octavos de final de Copa Chile. El motivo: Gabriel Maureira fue nominado a los Juegos Odesur y Vozinha podría ser convocado por Cabo Verde para la Copa Africana de Naciones. Las alternativas: Eduardo Villanueva y Fernando De Paul asoman como opción para Fernando Ortiz en el arco.

Colo Colo se prepara para recibir a Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional, pero de reojo mira la llave frente a Audax Italiano por los octavos de final de la Copa Chile.

La eliminatoria de ida y vuelta frente a los itálicos se jugará el 22 y 25 de septiembre, respectivamente, lo que podría traer un inesperado problema en el Cacique. Esto porque podría perder a sus dos principales arqueros, teniendo que recurrir a un plan b.

El problema del arco para Colo Colo en la Copa Chile

Fernando Ortiz podría quedarse sin sus principales alternativas en la portería de Colo Colo. Esto porque Gabriel Maureira fue nominado por la selección chilena para los Juegos Odesur, torneo que tendrá lugar en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre, lo que lo descarta para la serie ante los de La Florida.

Por otro lado está Vozinha, quien ya atajó en el certamen nacional durante la victoria por 3-0 sobre Unión Española en el cierre de la fase de grupos. El guardameta africano podría ser convocado por la selección de Cabo Verde para la Copa Africana de Naciones, cuyos compromisos están agendados entre el 25 y 29 de septiembre.

De ser nominado por su país, Fernando Ortiz se quedaría sin sus opciones principales en el pórtico, por lo que tendrá que recurrir a otros arqueros para salir al paso de la emergencia.

Las alternativas de Colo Colo en la portería para la Copa Chile

Una de las alternativas que tiene Colo Colo en el arco es Eduardo Villanueva, canterano que ya ha visto acción con el primer equipo esta temporada. El jugador de 21 años fue titular en la derrota por la cuenta mínima ante Huachipato en la Copa de la Liga y fue suplente en gran parte de la primera rueda del Campeonato Nacional.

La otra opción es Fernando De Paul, quien no juega un partido oficial desde el pasado 19 de abril en la derrota por 1-0 frente a Palestino por el torneo. En aquella oportunidad el ‘Tuto’ sufrió una grave lesión que aún lo mantiene alejado de las canchas. Sin embargo, de acuerdo a la información entregada por el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, es probable que el portero argentino nacionalizado chileno pueda volver a las convocatorias e incluso sumar minutos frente a Audax Italiano.

Por ahora quien corre con ventaja para atajar ante Audax Italiano en caso que Vozinha no esté disponible es Eduardo Villanueva, aunque habrá que esperar si De Paul recibe el visto bueno del cuerpo médico y termina por convencer al ‘Tano’.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

Colo Colo visitará a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile el próximo martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La vuelta, en tanto, está programada para el viernes 25 del mismo mes a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.