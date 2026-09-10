Datos Clave El homenaje: Mirko Jozic fue homenajeado en el Teatro Caupolicán por el CSD Colo Colo. El encuentro: El histórico DT campeón de la Copa Libertadores 1991 compartió con Arturo Vidal. El mensaje: Jozic compartió con el King y le entregó algunos consejos para la última etapa de su carrera.

Mirko Jozic tuvo un reencuentro soñado con Colo Colo. El histórico entrenador campeón de la Copa Libertadores 1991 fue homenajeado por el Club Social y Deportivo en un evento repleto de hinchas en el Teatro Caupolicán.

La instancia contó con los integrantes de aquel plantel y también de algunas figuras del Cacique. Uno de ellos fue Arturo Vidal, actual capitán del equipo, protagonizó un emotivo momento con el croata.

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El encuentro entre Arturo Vidal y Mirko Jozic

El King no solo compartió en el escenario con el DT campeón de América, sino que también lo hizo en un ámbito más privado, el cual quedó registrado en un blog que el volante compartió en su canal de Youtube.

“Un placer conocerlo”, le dijo Vidal a Jozic tras acercarse a saludarlo. “¿Se acuerda de sus inicios?”, le respondió el croata, rememorando el papel que cumplió en los primeros pasos del mediocampista.

“Verdad, han pasado años. Él nos ayudó con los contratos la primera vez. Pero de verdad que es un placer. Y está igual, ¿cómo se alimenta que está tan bien?”, respondió Vidal. “No tomo”, contestó Jozic desatando la risa de los presentes.

El consejo de Mirko Jozic a Vidal en Colo Colo

Tras el cordial saludo, ambos históricos de Colo Colo compartieron un especial momento, donde Jozic aprovechó de aconsejar al capitán del Cacique.

“Tienes que poner tu experiencia internacional. Tú sabes cuánto te costó cuando cambiaste de equipo. Ahora tienes que poner orden. La suerte, todo el mundo busca la suerte, pero la suerte hay que merecerla, trabajar, y va a llegar. Todo llega en su momento”, dijo el exentrenador.

“Sigue creciendo, no te preocupes por la edad. Mucha gente habla por la edad, pero no juega, juega lo médico”, sentenció el histórico estratega.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En medio de los homenajes a Mirko Jozic, Colo Colo continúa preparándose para su próximo desafío, el cual está programado para este domingo 13 de septiembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental frente a Deportes Concepción por la fecha 23 del Campeonato Nacional, donde buscarán extender su distancia en la cima.