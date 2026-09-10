Datos Clave El problema: Colo Colo tendrá hasta 11 bajas para enfrentar a Audax Italiano en la Copa Chile. Las ausencias: Cinco nominados a La Roja, cinco convocados por la selección sub 20 a los Juegos Odesur y la posible citación de Vozinha a Cabo Verde. La llave: Los albos se medirá a los itálicos el 22 y 25 de septiembre por los octavos de final del torneo.

Colo Colo continúa trabajando con miras a su duelo frente a Deportes Concepción previsto para este domingo en el Estadio Monumental. Sin embargo, los albos miran de reojo la llave de octavos de final de la Copa Chile, donde enfrentarán a Audax Italiano en partidos de ida y vuelta.

Para esta serie, Fernando Ortiz recibió un repentino golpe, puesto que podría tener hasta 11 jugadores menos. En las últimas horas se confirmó la nómina de La Roja para su gira en Norteamérica y el Cacique aportará con un importante contingente, los cuales se suman a los convocados por la selección sub 20 para los Juegos Odesur y la posible citación de Vozinha a Cabo Verde.

Hasta 11 menos: las bajas de Colo Colo en la Copa Chile

Este jueves Nicolás Córdova entregó la convocatoria de Chile para sus duelos amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México, y Colo Colo se consolidó como el equipo con más jugadores nominados con un total de cinco.

Los citados son los defensores Jonathan Villagra, Iván Román y Diego Ulloa, el volante Víctor Felipe Méndez y el atacante Leandro Hernández. Todos ellos quedaron automáticamente descartados para enfrentar a Audax Italiano en la Copa Chile.

Sin embargo, a ellos se suman otro cinco futbolistas, quienes fueron nominados por Sebastián Miranda para los Juegos Odesur. Se trata de Gabriel Maureira, Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana.

Por si fuera poco, los albos podrían sumar una nueva baja. Esto porque todo indica que el portero Vozinha recibirá el llamado de Cabo Verde para los duelos ante Malí y Ruanda por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones, lo que dejaría a Fernando Ortiz con 11 jugadores menos.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa Chile?

Colo Colo enfrentará a Audax Italiano por la ida de los octavos de final de la Copa Chile el próximo martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. La vuelta, en tanto, está prevista para el viernes 25 del mismo mes desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Para estos compromisos, Fernando Ortiz no podrá contar con los seleccionados, por lo que tendrá que buscar alternativas para reemplazarlos en la oncena para medirse a los itálicos.