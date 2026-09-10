Datos Clave El objetivo: El listado está diseñado para afrontar la inminente gira de amistosos por Norteamérica, la cual servirá como gran examen para el “Proyecto 2030”. Las sorpresas: El cuerpo técnico pateó el tablero al incluir a jóvenes talentos que militan en ligas europeas poco habituales y a revelaciones del torneo local. El recambio: La convocatoria confirma la intención del actual DT de renovar los cimientos del equipo, dejando fuera a varios nombres históricos para darle tiraje a la nueva camada.

Se acabó el misterio en Juan Pinto Durán. Este jueves se dio a conocer la esperada nómina de la Selección Chilena para los amistosos que disputará durante la extensa fecha FIFA de septiembre y octubre. En esta nueva ventana internacional, donde Chile enfrentará a Canadá, Estados Unidos y México, el técnico interino Nicolás Córdova decidió dar un golpe sobre la mesa.

El estratega nacional apostó por una profunda cirugía al plantel y convocó a un total de 30 futbolistas, priorizando a jóvenes que puedan cimentar las bases del equipo rumbo al Mundial 2030. Entre los convocados destacan tres jóvenes con raíces extranjeras que ya venían pidiendo pista: el defensa Thomas Coulombe (chileno-español), el mediocampista Jetzen López (chileno-australiano) y el delantero Zidane Yáñez (chileno-estadounidense).

Además del fuerte scouting internacional, el cuerpo técnico miró con atención el torneo nacional. Del medio local, Córdova citó a jugadores de Colo Colo, Universidad de Chile, Huachipato, O’Higgins y Coquimbo Unido, dándole un necesario tiraje a la chimenea de la liga chilena.

¿Cuáles son las sorpresas en la nómina de La Roja?

Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es la aparición de nombres poco habituales que buscarán ganarse un puesto. En el arco, destaca el llamado del joven Christian Bravo, portero de Huachipato, quien peleará palmo a palmo con experimentados del extranjero.

En la zona ofensiva, las miradas se las roba Nils Reichmuth, delantero que milita en el FC Thun de Suiza y que asoma como la gran apuesta ofensiva del cuerpo técnico. A él se suma Maximiliano Gutiérrez, quien llega a La Roja justo después de concretar su millonario traspaso al FC Dinamo Moscú de Rusia.

Por otro lado, resalta la fuerte presencia de jugadores de Colo Colo, club que aporta con figuras como Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Méndez y Leandro Hernández.

👉 Los convocados por Nicolás Córdova para la Fecha FIFA de septiembre/octubre ante Canadá 🇨🇦, Estados Unidos 🇺🇸 y México 🇲🇽. pic.twitter.com/sRjdrtar8b — Selección Chilena (@LaRoja) September 10, 2026

¿Cuál es la nómina completa de la Selección Chilena?

El listado definitivo estructurado por Nicolás Córdova está compuesto por los siguientes futbolistas:

Arqueros:

Lawrence Vigouroux (Swansea City AFC – GAL).

Brayan Cortés (Argentinos Jrs. – ARG).

Christian Bravo (Huachipato).

Defensas:

Francisco Salinas (Coquimbo Unido).

Felipe Faúndez (O’Higgins).

Jonathan Villagra (Colo-Colo).

Benjamín Kuscevic (Toronto FC – CAN).

Paulo Díaz (Atlanta United – USA).

Iván Román (Colo-Colo).

Marcelo Morales (Universidad de Chile).

Diego Ulloa (Colo-Colo).

Gabriel Suazo (Sevilla FC – ESP).

Thomas Coulombe (RCD Espanyol B – ESP).

Volantes:

César Pérez (Defensa y Justicia – ARG).

Víctor Méndez (Colo-Colo).

Rodrigo Echeverría (Club León – MEX).

Matías Sepúlveda (Lanús – ARG).

Felipe Loyola (Pisa – ITA).

Vicente Pizarro (Rosario Central – ARG).

Marcelino Núñez (Ipswich Town FC – ING).

Leandro Hernández (Colo-Colo).

Agustín Arce (Universidad de Chile).

Jetzen López (Sporting Braga – POR).

Delanteros: