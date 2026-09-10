Datos Clave El primero: Sporting Braga confirmó públicamente la convocatoria de Jetzen Lopez a la Selección Chilena adulta. Los otros nombres: El Deportivo informó que Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe también fueron citados. El origen: Los tres nacieron fuera de Chile: Australia, Estados Unidos y España.

La nómina de La Roja para la próxima fecha FIFA comenzó a conocerse antes incluso de su publicación completa. Sporting Braga se adelantó a la ANFP y confirmó que Jetzen Lopez, mediocampista de 19 años, fue convocado por Nicolás Córdova para integrar la selección adulta.

Y no será la única novedad. Según información publicada por El Deportivo, también están citados Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe, completando un trío con una característica particular: todos tienen menos de 20 años, nacieron fuera de Chile y ya han pasado por las selecciones juveniles nacionales.

¿Quiénes son las 3 sorpresas de la nómina de La Roja?

Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe son los tres jóvenes nacidos en el extranjero que aparecen entre las novedades de Nicolás Córdova para la próxima fecha FIFA.

El primer nombre que se conoció fue el de Jetzen Lopez. Sporting Braga confirmó su convocatoria incluso antes de que la ANFP publicara el listado completo.

“Fue convocado para representar a la selección absoluta de Chile durante la ventana internacional de la FIFA de septiembre y octubre”.

Lopez tiene 19 años y nació en Australia. Su padre es chileno y anteriormente llegó a defender a la selección australiana Sub 18, con la que disputó tres amistosos y convirtió un doblete ante Uruguay. En marzo de este año comenzó su recorrido con Chile al ser citado a la Roja Sub 20.

Actualmente pertenece al Sporting Braga, donde pasó por las categorías Sub 19 y Sub 23, y tiene contrato hasta 2029. El propio futbolista ya había explicado anteriormente su conexión con Chile: “Mi papá nació allá y se mudó a Australia de joven. Siempre dijo que es un país hermoso”.

También confesó su admiración por Arturo Vidal: “Me encanta su hambre de victoria y su agresividad”.

¿Dónde juegan Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe?

Zidane Yáñez pertenece a Nashville SC, mientras que Thomas Dean Coulombe se encuentra en la estructura del Espanyol. Ambos ya tienen recorrido con las selecciones menores de Chile.

Yáñez tiene 18 años y nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, de padre chileno y madre puertorriqueña. Durante su formación pasó por las academias de New York Red Bulls y New York City antes de incorporarse a Nashville SC.

Actualmente suma minutos principalmente en Huntsville City, filial que compite en MLS Next Pro, donde registra cinco goles y una asistencia en 10 partidos.

Su relación con La Roja viene de antes. Fue goleador del Sudamericano Sub 15 de 2024 con cinco tantos, integró la Sub 17 que clasificó al Mundial y posteriormente disputó la Copa del Mundo de Qatar 2025, donde marcó frente a Canadá.

Thomas Dean Coulombe, en tanto, tiene 19 años y nació en Barcelona. Es hijo de padre estadounidense y madre chilena, mide 1,82 metros y puede desempeñarse como lateral o defensor central.

Se formó en las divisiones inferiores del Espanyol y ya fue considerado por Chile durante 2026. En marzo estuvo en los amistosos de la Sub 20 ante Perú y posteriormente disputó dos encuentros frente a Brasil.

Hay incluso otro vínculo familiar con la selección: su hermana Sofía Coulombe también es futbolista y fue nominada durante este año a La Roja femenina.

¿Cuándo juega La Roja contra Canadá, Estados Unidos y México?

Chile disputará tres amistosos en Norteamérica entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

La gira comenzará el sábado 26 de septiembre ante Canadá en el BMO Field de Toronto. Después, La Roja enfrentará a Estados Unidos el martes 29 de septiembre en St. Louis, Misuri, y cerrará la ventana frente a México el martes 6 de octubre en Los Angeles.

Será una nueva oportunidad para que Córdova amplíe el universo de futbolistas con miras al próximo proceso. Y las primeras novedades de la nómina ya muestran una dirección clara: tres jugadores muy jóvenes, formados fuera del país y que ahora tendrán su oportunidad de acercarse a la selección adulta.