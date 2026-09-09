Datos Clave El tapado: Jetzen López será uno de los nominados por Nicolás Córdova a la fecha FIFA de La Roja. La confirmación: Sporting Braga, club del atacante nacional, reveló la convocatoria antes de que la selección la hiciera oficial. ¿Quién es?: López es un atacante nacido en Australia, de padre chileno, que juega en el fútbol portugués.

La selección chilena tendrá una gran sorpresa en su nómina para la gira por Norteamérica, donde enfrentará a Canadá, México y Estados Unidos en la próxima fecha FIFA de septiembre. Eso sí, fue el Sporting Braga de Portugal quien confirmó el “tapado” de Nicolás Córdova para sus próximos desafíos internacionales.

Se trata de Jetzen López, un joven extremo que hasta el momento solo había sido convocado a la selección Sub 20. Ahora, el nacido en Australia tendrá la oportunidad de debutar con la selección mayor para intentar ganarse un puesto en el combinado nacional y ser una alternativa para el próximo proceso clasificatorio.

¿Quién es Jetzen López?

Jetzen López es un extremo chileno de 19 años que actualmente milita en el Braga de Portugal, uno de los clubes más importantes del fútbol lusitano. Su perfil responde a la categoría de jugadores que Córdova ha buscado incorporar: futbolistas formados o en desarrollo en el exterior, con raíces chilenas y que amplíen las opciones del proceso en posiciones específicas.

López nació en Australia en 2007, pero tiene padre chileno. El atacante incluso participó en la selección oceánica sub 18, donde le llegó a marcar un doblete a Uruguay. Actualmente juega en el equipo sub 23 del Braga, el cual compite en la Liga Nex Gen, donde ha convertido dos goles en cinco partidos.

¿Por qué Córdova convocó a Jetzen López a La Roja?

La inclusión de López responde a una dificultad concreta del proceso: el tope de fechas entre los amistosos de La Roja adulta y los Juegos Odesur, donde la selección Sub 20 también estará en competencia. Ese conflicto reduce el margen de futbolistas jóvenes disponibles para Córdova, quien optó por recurrir a jugadores que están en el exterior y que no se verían afectados por ese choque de calendarios.

López encaja en ese perfil. El extremo milita en el Braga de Portugal y ya había sido citado previamente a la selección Sub 20 de Chile, donde demostró condiciones suficientes para dar el salto a la nómina adulta.

¿Cuándo juega Chile?

Chile volverá a jugar entre el sábado 26 de septiembre y el martes 6 de octubre, cuando enfrente a Canadá, Estados Unido y México en su gira por Norteamérica en el marco de la próxima fecha FIFA.