Datos Clave El escenario: Mientras Nicolás Córdova prepara los amistosos de la fecha FIFA, la búsqueda del entrenador definitivo para el camino al Mundial 2030 sumó un candidato estelar. El conflicto: El estratega apuntado se encuentra negociando su continuidad tras una destacada Copa del Mundo, pero las diferencias económicas tienen congelada su renovación. El antecedente: No es el primer acercamiento de la Federación; el técnico ya estuvo en el radar nacional a inicios de 2024 antes de la llegada de Ricardo Gareca.

La Selección Chilena continúa trabajando contrarreloj para definir al director técnico que asumirá de forma definitiva el mando del equipo adulto de cara al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2030. Aunque Nicolás Córdova encabeza de manera interina la preparación de los amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México, la dirigencia encabezada por Pablo Milad busca dar un golpe de autoridad en el mercado de pases internacional.

En las últimas horas, informaciones surgidas desde Asunción encendieron las alarmas continentales: La Roja estaría decidida a meterse de lleno por un técnico de amplia trayectoria mundialista que vive horas cruciales respecto a su futuro contractual.

¿Quién es el DT mundialista que busca la Selección Chilena?

El nombre que remeció el panorama es Gustavo Alfaro. La noticia fue dada a conocer por el comunicador paraguayo Juan Jesús “Jotita” Bernabé a través de su cuenta de X: “¡¡Lo último!! Sería la Selección de Chile la interesada en contratar a Gustavo Alfaro”, reporte que fue ratificado rápidamente por diversos medios deportivos de la región.

El estratega argentino, de 64 años, viene de coronar una campaña sobresaliente al mando de la Selección de Paraguay durante el Mundial 2026, certamen donde eliminó a Alemania en la fase de grupos y alcanzó los octavos de final tras caer ajustadamente 1-0 ante Francia. Al mando de la escuadra guaraní, Alfaro dirigió un total de 24 compromisos oficiales con 10 victorias, 8 empates y 6 caídas, registrando un destacado 52,78% de rendimiento.

¿Por qué se complicó la renovación de Gustavo Alfaro en Paraguay?

El interés de la Federación de Chile surge en un momento propicio, ya que el vínculo contractual del entrenador expiró al término de la cita planetaria y su continuidad en el banco albirrojo está trabada por motivos netamente financieros.

Pese a que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, declaró que “el plan B que tenemos también es Gustavo Alfaro, no hay otro nombre”, las posturas entre las partes están distantes. De acuerdo a reportes de la prensa paraguaya, el técnico solicitó un incremento salarial de entre un 70% y un 80% sobre los 2,8 millones de dólares anuales que percibía, mientras que la propuesta inicial de la APF apenas contempla un alza cercana al 30%. Esta brecha económica abrió la puerta para que Quilín active los contactos.

¿Cuándo estuvo cerca Gustavo Alfaro de dirigir a La Roja?

La irrupción de Chile no toma por sorpresa al entorno del entrenador. A comienzos de 2024, cuando el santafesino dirigía a la selección de Costa Rica, la ANFP ya había sostenido conversaciones preliminares para conocer sus condiciones antes de sellar finalmente el arribo de Ricardo Gareca.

Con un currículum que incluye el liderazgo en dos citas mundialistas (Ecuador en Qatar 2022 y Paraguay en 2026), además de exitosos pasos por clubes como Boca Juniors y Arsenal de Sarandí, la opción de Alfaro gana fuerza para liderar el recambio del fútbol nacional mientras la dirigencia resuelve su presupuesto para el banco de Quilín.