Aníbal Mosa nunca se ha ido con promesas chicas: el presidente de Blanco y Negro tiene altas aspiraciones en Colo Colo y en esta ocasión aseguró que hará el esfuerzo para guiar al Cacique a su segundo título de Copa Libertadores.

El mandamás albo asistió al homenaje que le realizaron diputadas y diputados de la República en el exCongreso Nacional a Mirko Jozic, en el marco de su visita a Chile, en la que ha recibido todo el cariño de los hinchas por darle al Cacique la única corona continental en su categoría masculina, la que es también inédita en el fútbol chileno.

Mosa se ilusiona con la segunda Copa Libertadores para Colo Colo

Aníbal Mosa fue consultado por Al Aire Libre si es que se puede repetir el hito de ganar la Copa Libertadores en Colo Colo, a lo que respondió: “Vamos a trabajar para eso y le aseguro que día a día trabajo para eso“.

El presidente de Blanco y Negro ha señalado en más de una ocasión que busca siempre armar el mejor plantel posible en el Cacique. De hecho, en esta temporada dio uno de los golpes del mercado al fichar a la figura mundialista Vozinha.

Mosa se deshace en elogios para Mirko Jozic

Sobre Mirko Jozic, Aníbal Mosa señaló: “Es uno de nuestros próceres porque dejó grabado a fuego su nombre en nuestra institución hace 35 años atrás, cuando llegó a trabajar a Colo Colo, primero a las divisiones juveniles, después a tomar el primer equipo. Así que nada, solamente agradecimiento hacia él, y hemos estado aquí permanentemente pudiendo estar con él para darle los agradecimientos correspondiente”.

“Hoy día los niños que quieren llegar a hacer una carrera importante, que quieren hacer una carrera seria y no preocuparse del arito ni el tatuaje ni nada, que vean la historia de Mirko Jozic, que vean la historia del equipo del 91, que la mayoría venía de las divisiones juveniles de Colo Colo, que vean las condiciones de trabajo que tenían que eran mínimas. O sea, tenía un chuteador cada uno, no habían condiciones especiales de los baños ni camarines, entonces, a través de esa dificultad ellos sacaron adelante una cosa muy importante. Decirle a los jóvenes que vienen en el futuro, no hay gloria sin sacrificio, no hay éxito sin llanto y sin haberse caído un par de veces”.

Finalmente, entregó su parecer sobre la iniciativa de la nacionalización por gracia de Jozic: “Me parece bien. Siempre es importante reconocer a una figura como Mirko, pero más allá si es croata, si es chileno, si es yugoslavo, si es esto o lo otro, Mirko Jozic quedará en el alma de todos los colocolinos para siempre”.