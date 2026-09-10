Datos Clave Sensible suspensión: Arturo Vidal se pierde el próximo duelo del Cacique por acumulación de tarjetas amarillas. Cambio de esquema y sorpresa: Ortiz prepara cambios para enfrentar al León de Collao. ¿Cuándo juega Colo Colo?: Los Albos reciben a Deportes Concepción el domingo 13 de septiembre desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Colo Colo enredó puntos de manera sorpresiva en el Campeonato Nacional 2026, en un complejo encuentro ante Huachipato quien rescató un empate ante el superlíder. Los albos no solamente se llevaron un punto de su visita a Collao, sino que también contaron con una sensible suspensión en defensa que obliga al Tano Ortiz a mover piezas en el equipo.

En el duelo ante los Acereros, Arturo Vidal fue amonestado a los 45’ minutos por un foul ante Maximiliano Rodríguez, atacante de los locales. El “Rey” recibió su octava amonestación, y quedó completamente descartado para el próximo duelo del Cacique, que será ante Deportes Concepción. Esta dolorosa suspensión le abre la posibilidad a un resistido en el plantel de Colo Colo, quien podría tener una oportunidad de oro ante el León de Collao.

La oportunidad de oro de Ortiz a un resistido de Colo Colo

Debido a la suspensión de Arturo Vidal, Fernando Ortiz prepara una sorpresiva modificación en la oncena titular de los albos para enfrentar a Deportes Concepción, con un atacante que viene recién volviendo a las canchas tras una sensible lesión: Marcos Bolados. El extremo del Cacique retornó a las citaciones tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado que lo dejó fuera de las canchas todo el primer semestre de la temporada, y ya cuenta con unas fichas para volver a las titularidades.

Bolados volvió a portar la camiseta alba en la Copa Chile 2026, donde entregó una asistencia y marcó un gol ante Unión Española. Tras regresar en la copa, Marcos también pudo debutar en el Campeonato Nacional 2026, en la igualdad ante Huachipato. El atacante disputó 25’ minutos tras entrar desde el banco de suplentes.

Con el posible regreso del extremo de 30 años, Ortiz también cambiaría su esquema en la cancha con un 4-3-3, con una formación conformada por: Vozinha bajo los tres tubos; Línea de cuatro con Jeyson Rojas, Iván Román, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en el fondo; Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid y Leandro Hernández como mediocampistas; Mientras que en delantera se postulan Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Cabe destacar que Colo Colo debe recibir el domingo a Deportes Concepción por la división de honor del fútbol nacional, por lo que aún le quedan mínimo dos entrenamientos a Fernando Ortiz para decidir a sus titulares ante el León de Collao.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo debe recibir por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2026 a Deportes Concepción. El duelo entre el Cacique y el León de Collao se disputará el próximo domingo 13 de septiembre desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.