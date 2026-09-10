Datos Clave El homenaje: La Casa Alba, sede de las divisiones inferiores, pasa a llevar su nombre. La placa: “En homenaje a quien lideró la gloria eterna de nuestro club.” Lo que viene: Un último reconocimiento el domingo en el Monumental ante Deportes Concepción.

“En homenaje a quien lideró la gloria eterna de nuestro club e iluminará el futuro de las nuevas generaciones.” Esa es la inscripción que desde este jueves recibe a quienes ingresan a la Casa Alba, sede de las divisiones inferiores de Colo Colo, que pasó a llevar el nombre de Mirko Jozic.

El histórico entrenador croata, artífice de la única Copa Libertadores que un club chileno ha conquistado en su historia, llegó hasta el Estadio Monumental para recibir este nuevo reconocimiento, en el marco de su primera visita al país en dos décadas. Antes de la ceremonia, recorrió las instalaciones de La Ruca y compartió con trabajadores y el primer equipo.

Una ceremonia junto a su familia y el club

El acto de rebautizo se realizó en compañía de la familia de Jozic, dirigentes, exjugadores del plantel campeón de 1991 y juveniles de las inferiores del club. La placa completa, instalada en el frontis del recinto, agrega: “Mirko Jozic. Campeón Copa Libertadores de América 1991”.

Las palabras de agradecimiento de Jozic

Al cierre de la ceremonia, el técnico de 86 años tomó la palabra visiblemente emocionado. “Gracias por todo. En nombre de mi familia. Gracias, gracias por todo. Un abrazo para todos. Y Colo Colo es muchos, muchos, muchos corazones y muchas almas, pero solamente un cuerpo. Y sigue adelante unido porque vamos a llegar a una altura mayor que hoy. Suerte y buena vida para todos”, sostuvo.

Este homenaje se suma a la reunión que Jozic ya había sostenido con el plantel campeón de 1991 y al reconocimiento recibido en el Teatro Caupolicán. La agenda de actividades cerrará este domingo, con un último tributo en el Estadio Monumental durante el partido de Colo Colo ante Deportes Concepción.