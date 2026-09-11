El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, propuso que Mirko Jozic, DT campeón de la Copa Libertadores 1991, sea nacionalizado por gracia, iniciativa que fue hecha a la diputada Marisela Santibáñez, quien creará la “Bancada David Arellano” en la cámara baja.

La petición se produjo en el homenaje realizado a Jozic en el exCongreso Nacional por parte de diputadas y diputados, instancia liderada justamente por Santibáñez, quien es reconocida hincha del Cacique.

La propuesta de nacionalidad por gracia a Mirko Jozic por parte de Colo Colo

Edmundo Valladares señaló en la solemne actividad de homenaje: “Fraternamente, en nombre del Club Social y Deportivo Colo Colo, y el nombre de Marisela como impulsora de la bancada David Arellano, pedirle que puedan tener el gesto de impulsar en que, el Congreso Nacional, gestione la nacionalidad por gracia para Mirko Jozic“.

La propuesta fue comentada por la diputada Marisela Santibáñez: “Tengo la posibilidad como autoridad de la República de impulsar la nacionalidad por gracia no solo de Mirko, sino que también de Lana Jozic, que ella la pidió en algún momento y no se la dieron, hoy día esta bancada tiene una sola razón de ser, que es buscar la nacionalidad por gracia de la familia Jozic”.

“Creo que es muy difícil oponerse a un hombre que después de estar en la guerra en su país, vino a Chile a enseñarnos como se hace un jugador integral, porque acá hay gente del básquetbol, de otras ramas de Colo Colo que saben apreciar aquello… No creo que haya ningún diputado de la República, ningún senador de derecha de izquierda, de Colo Colo, de U de Chile, de Cobreloa, Palestino o el equipo que sea, que se pueda negar a que Mirko Jozic reciba la nacionalidad por gracia”, añadió.

Aníbal Mosa también comentó esta posibilidad: “Me parece bien. Siempre es importante reconocer a una figura como Mirko, pero más allá si es croata, si es chileno, si es yugoslavo, si es esto o lo otro, Mirko Jozic quedará en el alma de todos los colocolinos para siempre”.