El fútbol chileno entra en días decisivos fuera de la cancha. Con la temporada cerrada y el calendario 2026 ya en el horizonte, los clubes comienzan a tomar decisiones que pueden marcar el rumbo del próximo año: renovaciones clave, salidas silenciosas, refuerzos estratégicos y movimientos en las bancas. En ese escenario, Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica viven realidades distintas, pero con un mismo objetivo: llegar competitivos a la próxima temporada.

Mientras en Macul ya comenzaron los primeros ajustes con nombres confirmados como Matías Fernández Cordero y negociaciones abiertas por un defensor central, en la U el mercado avanza condicionado a la definición de su próximo técnico, con casos como Lucas Romero y Eduardo Vargas a la espera de luz verde. En San Carlos de Apoquindo, en tanto, la UC tomó ventaja con incorporaciones ya oficializadas como Justo Giani, Jimmy Martínez, Bernardo Cerezo y Matías Palavecino, marcando uno de los arranques más activos del mercado.

En ese contexto, este mercado de fichajes HOY se transforma en una cobertura minuto a minuto, pensada para seguir de cerca cada novedad del día. Aquí encontrarás información actualizada sobre rumores, traspasos confirmados, negociaciones en curso, renovaciones, despedidas y movimientos de entrenadores, tanto en el Campeonato Nacional como en la Primera B, con actualizaciones permanentes a lo largo de la jornada.

⏱️ Mercado de fichajes HOY | Minuto a minuto

👉 Sigue este live blog para no perderte ningún movimiento del mercado de fichajes chileno HOY. Rumores, confirmaciones y decisiones clave, actualizadas en tiempo real.