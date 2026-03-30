Universidad de Chile ajustó su planificación para el regreso del Campeonato Nacional y definió un cambio concreto para su próximo partido como local. El equipo azul recibirá a Deportes La Serena el domingo 5 de abril en el Estadio Nacional, pero lo hará bajo un formato distinto al habitual, en una jornada que ya quedó establecida por el club.

El encuentro está programado para las 18:00 horas en Ñuñoa y aparece como una oportunidad para dar vuelta la página tras el reciente empate entre ambos en la Copa de la Liga. En ese contexto, la U no solo se enfocó en lo deportivo, sino también en cómo organizar el día del partido.

La decisión implica una modificación en la planificación tradicional de los partidos en casa, apostando por una jornada más extensa en el principal recinto del país. Esto responde a una lógica institucional que busca optimizar la convocatoria y ordenar la actividad en torno a un solo evento.

¿Qué cambia en el partido de la U ante La Serena en el Estadio Nacional?

El principal ajuste es la extensión de la jornada. Antes del encuentro del equipo masculino, el plantel femenino de la U jugará en el mismo recinto, lo que amplía la programación habitual del club en sus partidos como local.

La U femenina jugará contra Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario y será a las 15:00 horas en Ñuñoa. Esto implica una coordinación distinta en accesos, operación y flujo de público, considerando que el estadio estará activo durante toda la tarde.

¿Qué se juega Universidad de Chile en este partido ante La Serena?

En lo deportivo, el foco está claro: sumar de a tres en el reinicio del campeonato. La U necesita consolidar su rendimiento tras lo mostrado en la Copa de la Liga y este partido aparece como una instancia directa para marcar una diferencia.

El antecedente reciente entre ambos equipos dejó tareas pendientes, por lo que el duelo en el Nacional toma un peso adicional. No es solo un partido más en el calendario, sino una oportunidad concreta para ajustar el rumbo.