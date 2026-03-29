Universidad de Chile vive días de cambios profundos tras la llegada de Fernando Gago, quien rápidamente comenzó a marcar diferencias en el funcionamiento interno del equipo. El técnico argentino no sólo trabaja en lo futbolístico, sino que también ha puesto énfasis en aspectos físicos que ya generan conversación en el CDA.

En medio de la preparación para el Campeonato Nacional, el nuevo cuerpo técnico busca elevar el nivel competitivo del plantel. Y en ese camino, una regla específica comienza a tomar protagonismo dentro del camarín azul, algo que incluso ya se comenta entre los propios jugadores.

Fernando Gago y el peso en la U: la norma que define quién juega

La decisión es clara: en Universidad de Chile, el peso corporal será determinante. Fernando Gago, junto a su preparador físico Roberto Luzzi, dejó en evidencia que no habrá margen para descuidos en ese aspecto.

Según reveló Emisora Bullanguera, el mensaje ha sido reiterativo en los entrenamientos. Si un jugador no cumple con los parámetros físicos establecidos, simplemente no será considerado para jugar.

Esta medida busca asegurar un estándar alto de rendimiento, especialmente en un equipo que necesita recuperar protagonismo en el fútbol chileno.

El rol clave del preparador físico Roberto Luzzi

Dentro del nuevo esquema de trabajo, Roberto Luzzi se ha transformado en una figura central. El PF es quien diariamente refuerza el mensaje en el plantel, insistiendo en la importancia del control físico. No es sólo una recomendación: es una condición. Durante los días libres, los jugadores ya están advertidos sobre mantener su peso y cuidar la alimentación.

El objetivo es evitar retrocesos en el rendimiento y sostener la intensidad que exige el cuerpo técnico en cada práctica.

El plan de Gago para levantar a Universidad de Chile

El enfoque de Gago apunta a construir un equipo competitivo desde la base física. La exigencia no es casual: busca evitar lesiones, mejorar el ritmo de juego y sostener la presión alta durante los partidos.

Además, esta disciplina interna pretende generar un cambio cultural en el plantel, donde el profesionalismo sea parte del día a día.

Con estas medidas, Universidad de Chile intenta dar un giro en el Campeonato Nacional, apostando por un equipo más preparado y comprometido con las exigencias del fútbol moderno.