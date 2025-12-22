Sin Mundial, con un proceso clasificatorio horrendo y sin entrenador al cierre de año, todo parece andar mal para la Selección Chilena. Pero en medio de este escenario sombrío apareció un leve consuelo tras el desastre.

Chile cierra el 2025 con un pequeño ascenso en el Ranking FIFA, escalando del puesto 53 al 52 mundial con 1.457,84 puntos. El movimiento no se debió a méritos propios, sino a la caída de Qatar, que descendió tres lugares tras fracasar en su intento de clasificar directamente al Mundial 2026.

📊 ¿Cómo quedó Chile en Sudamérica?

La Roja sigue siendo la novena selección sudamericana, apenas un puesto más arriba que Bolivia (76°). La diferencia es dolorosa: mientras Chile se prepara para ver el Mundial por TV, Bolivia clasificó al repechaje y tiene chances de estar en Norteamérica 2026.

​El panorama sudamericano muestra la brutal diferencia entre los clasificados y los eliminados:

🥇 Argentina – 2° mundial (1.873,33 pts)

🥈 Brasil – 5° (1.760,46 pts)

🥉 Colombia – 13° (1.701,3 pts)

4️⃣ Uruguay – 16° (1.672,62 pts)

5️⃣ Ecuador – 23° (1.591,73 pts)

6️⃣ Paraguay – 39° (1.501,5 pts)

7️⃣ Venezuela – 48° (1.465,22 pts)

8️⃣ Perú – 51° (1.459,57 pts)

9️⃣ Chile – 52° (1.457,84 pts)

🔟 Bolivia – 76° (1.329,56 pts)

🌍 ¿Quiénes lideran el Ranking FIFA mundial?

España cerró el 2025 como la mejor selección del planeta. La Roja española terminó primera con 1.877,18 puntos tras conquistar la Eurocopa 2024 y alcanzar la final de la Nations League. Argentina, vigente campeona del mundo, quedó segunda con 1.873,33 puntos.

​El top 10 mundial muestra el dominio europeo y sudamericano:

​🇪🇸 España – 1.877,18 pts

🇦🇷 Argentina – 1.873,33 pts

🇫🇷 Francia – 1.870 pts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra – 1.834,12 pts

🇧🇷 Brasil – 1.760,46 pts

🇵🇹 Portugal – 1.760,38 pts

🇳🇱 Países Bajos – 1.756,27 pts

🇧🇪 Bélgica – 1.730,71 pts

🇩🇪 Alemania – 1.724,15 pts

🇭🇷 Croacia – 1.716,88 pts

📅 ¿Qué le espera a La Roja en 2026?

La intención es jugar amistosos importantes el próximo año. Uno de los rivales sería Noruega, selección de Erling Haaland, que permitiría a La Roja medirse ante una potencia europea. Sin embargo, sin torneos oficiales en el horizonte, el objetivo será no seguir cayendo posiciones y comenzar el recambio generacional que tanto urge.