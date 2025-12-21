En medio del receso, y mientras los directivos de la ANFP siguen evaluando nombres para el nuevo técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova volvió a hacer noticia con declaraciones que no pasaron desapercibidas. En un escenario donde los hinchas exigen cambios profundos tras el fracaso en las Eliminatorias, el técnico interino se mantiene firme.

La figura de Córdova no logra calar en la opinión pública, pero desde Quilín destacan su rol de organizador interno y su discurso metodológico basado en “métricas y planificación”. Esta vez, fue durante la final de la Copa UC sub 17 donde reapareció y no cerró la puerta a seguir en el proyecto rumbo al Mundial 2030.

🔎 ¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre seguir en La Roja?

Nicolás Córdova afirmó que seguirá disponible para la ANFP “hasta que se defina un nuevo entrenador”, dejando abierta la opción de continuar al mando del equipo adulto en calidad de interino, o incluso más allá. Sus palabras se dieron en una entrevista con TNT Sports.

“Estoy a disposición de la Federación hasta que requieran de mi trabajo”, declaró el jefe de selecciones juveniles. Esta postura vuelve a encender la discusión sobre su perfil, al que se le valora internamente por su orden institucional, pero genera escepticismo en la hinchada por los pobres resultados recientes.

📊 Córdova sigue trabajando con la Sub 17 y Sub 20

Más allá del primer equipo, el ex DT de Qatar SC mantiene el foco en las selecciones juveniles. En sus palabras, confirmó que sigue coordinando labores con Sebastián Miranda en la Sub 20 y Ariel Leporati en la Sub 17, dos procesos clave para el próximo ciclo.

También detalló que han realizado microciclos en regiones y un seguimiento cercano a jugadores jóvenes en el extranjero, como Jonathan Guerrero (Independiente) y Baruk Basáez (Argentinos Juniors). Estas acciones buscan fortalecer las “métricas” que tanto menciona Córdova, aunque aún no logran reflejarse en resultados inmediatos o positivos.

🧩 El interinato de Córdova que se alarga en La Roja y divide a los hinchas

El gran problema para Córdova es la percepción. Pese a su preparación y discurso técnico, una parte importante del público lo ve como parte del continuismo de Pablo Milad y del fracaso clasificatorio. Más allá de la superioridad que puede mostrar en las conferencias de prensa, donde ha dicho que quizás la gente o el periodismo no entiende de los números como él, los resultados siguen sin mostrar una pizca del, que se supone, es uno de los técnicos mejor preparados de la actualidad.