Nicolás Córdova y Manuel Barreto llegaron a la Fecha FIFA de noviembre como entrenadores interinos. Pero tras sus respectivos estrenos ante Rusia, ahora ambos se juegan mucho más que un resultado. El Chile vs Perú en Sochi será, en la práctica, una verdadera final por la continuidad.

Las federaciones de ambos países analizan las señales futbolísticas y emocionales que dejen sus seleccionados este martes. Un buen partido podría cambiar los planes iniciales. De momento, Córdova dirige a La Roja tras la salida de Gareca, y Barreto reemplaza de forma temporal a Ibañez, que antes relevó a Fossati. Ambos, además, cumplen funciones en las divisiones menores de sus federaciones.

🇨🇱 La Roja de Córdova se juega más que un cierre de año

Córdova tomó a La Roja en medio de las Clasificatorias, hasta ésta Fecha FIFA, su rol como jefe de las divisiones menores le daba un espacio acotado, pero todo podría cambiar tras este martes. Según la planificación de la ANFP, su interinato termina ante Perú.

Sin embargo, una actuación convincente podría ponerlo en la mesa de candidatos definitivos para el cargo. Todo dependerá de lo que ocurra en Sochi. Además, el buen rendimiento de jugadores como Brereton, Aravena y Loyola refuerzan su caso.

🇵🇪 Barreto vive una situación espejo con Perú

Manuel Barreto también llegó como interino y, al igual que Córdova, su vínculo con el primer equipo debería terminar este martes. Perú empató 1-1 con Rusia y dejó dudas que pueden jugar en contra del DT.

En suelo peruano ya se habla del retorno inmediato de Barreto a la Unidad Técnica de Menores, salvo que logre sorprender con una actuación sólida ante Chile. La Federación Peruana de Fútbol busca una renovación, pero no ha descartado del todo al actual DT.

🔁 Duelo espejo entre dos interinos con mucho en juego

Ambos técnicos enfrentan un escenario similar: sin garantías, con plazos cortos y con mucho en juego en un solo partido. El Chile vs Perú deja de ser sólo un amistoso para transformarse en una evaluación final. La decisión ya no es táctica, también política: un resultado contundente podría dejar a uno fuera y al otro instalado como alternativa real al cargo.