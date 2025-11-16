Si hay quien está aprovechando al máximo una nueva oportunidad en la selección chilena es Ben Brereton Díaz, quien este fin de semana volvió a marcar con el elenco nacional en triunfo sobre Rusia en el amistoso jugado en Sochi, una revancha personal que vive el ariete de 26 años y que trae a colación el quiebre que hubo con el ex DT de La Roja Ricardo Gareca y este presente que contrasta con aquellos amargos meses.

Recordada es la ausencia de Brereton en los últimos meses de la era Gareca al mando del conjunto nacional y la mala relación entre ambos, un capítulo que vio su fin con la salida del Tigre y este proceso de búsqueda en el que Córdova se ha encargado de comandar el presente del seleccionado.

😲 Brereton agradece a Córdova y su cuerpo técnico por su renacer con Chile

Brereton sentenció la reciente victoria de Chile sobre Rusia al marcar el decisivo 2-0 en Sochi, actuación que dejó más que satisfecho al propio atacante, quien fue consultado por cómo se toma este renacer y sus sensaciones por el trabajo de Nicolás Córdova y sus colaboradores.

En diálogo con el periodista Keno Salinas, el jugador del Derby County inglés no ocultó su entusiasmo por cómo han sido las jornadas de trabajo junto a Córdova y compañía. “El cuerpo técnico ha sido brillante, desde que volví el cuerpo técnico ha sido brillante. Hay una buena conexión con todos. Estamos todos contentos de representar a Chile y sobre el partido contra Perú, sabemos que tienen un buen equipo y jóvenes”, señaló, adelantando también lo que será un nuevo amistoso ante Perú este martes 18 de noviembre en tierras rusas.

“Ellos (Perú) también querrán ganar el partido y nos respaldamos en nuestra actuación contra el mismo Perú y Rusia, así que con suerte podremos conseguir una nueva victoria”, añadió sobre el último desafío que tiene La Roja en su calendario 2025.

Brereton comienza a recuperar la sonrisa en La Roja/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan Chile vs Perú en amistoso internacional?

Este nuevo Clásico del Pacífico entre Chile y Perú a jugarse en Rusia se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, desde las 14:00 horas de nuestro país.