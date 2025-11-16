Perú encendió todas las luces de emergencia a solo días de enfrentar a La Roja en Rusia. Mientras Chile llega con un envión importante gracias al triunfo ante el cuadro local, el elenco incaico sumó un tropiezo que cayó pésimo dentro de su interna.

El equipo del Rímac, que ya vive un proceso marcado por el interinato de Manuel Barreto y los cuestionamientos rumbo al 2026, tenía la misión de ganar confianza. Pero el plan se desplomó en cuestión de minutos.

⚽ Alarma en Perú: El golpe que tensiona su duelo con La Roja

El combinado peruano disputó un amistoso ante PFC Sochi que terminó en un inapelable 5-1 en contra, un resultado que dejó más dudas que certezas. Aunque el DT optó por usar suplentes y jugadores sparring, el nivel mostrado encendió preocupación, considerando que Sochi es penúltimo en la liga rusa y atraviesa una campaña para el olvido.

Para Chile, el panorama es distinto. La escuadra nacional logró un sólido 2-0 ante los anfitriones, recuperando parte de la confianza perdida en los últimos meses y sumando energías nuevas para cerrar la fecha FIFA.

🚨 ¿Cómo llega La Roja al duelo en Sochi con Perú?

El amistoso entre chilenos y peruanos está pactado para este martes 18 de noviembre, a las 14:00 horas, en el Estadio Olímpico de Sochi, el mismo escenario donde Chile consiguió su reciente triunfo.

Ambos equipos viven realidades inestables, pero Perú llega claramente más golpeado tras un resultado sorprendente en la previa del Clásico del Pácifico.